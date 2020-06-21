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蘇花改調整速限奏效 行車速度每小時提升14到18%

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
蘇花改調整行車速限每小時最高70至最低50公里的首日，經過一整天觀察，提速後平均行駛速率63到71公里，比提速前平均行駛速率55到60公里，增加14到18%。圖／縣警局提供
蘇花改調整行車速限每小時最高70至最低50公里的首日，經過一整天觀察，提速後平均行駛速率63到71公里，比提速前平均行駛速率55到60公里，增加14到18%。圖／縣警局提供

蘇花改調整行車速限的首日，公路單位把部分路段速限調整至每小時70公里，並設置最低速限每小時50公里；經觀察昨天一整天車流，提速後平均行駛速率63到71公里，比提速前平均行駛速率55到60公里，增加約14到18%。

蘇花改遇上連假經常塞爆，公路總局四區處在今年清明節試辦速限調整，效果不錯，最近的端午節連假也將施行，由於端午節是疫情後的第一個連假，四區處在昨天起就先實施調整速限，提早因應。

經觀察昨日第一天，車流方面，以蘇花改蘇澳至東澳段為例，提速後南下車流量昨天達9242輛，北上7589輛，比起提速前平日車流量6300到6500輛，車輛日增加18到44%。昨天是為補上班日，所以比假日車流量7700到9900輛略少，行車狀況良好。

行車速率方面也有所提升，提速後平均行駛速率約每小時63到71公里，較提速前平均行駛速率約每小時55到60公里，增加約14到18%。

公路總局第四區養護工程處說明，此次調整範圍是蘇花改路段「蘇澳～東澳段（104k+980～112k+960）」、「南澳～和平段（125k+576～143k+802）」、「和中～和仁段（149k+145～154k+854）」，在6月20日起速限調整至每小時70公里，並設置最低速限每小時50公里。

蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，速限介於50到60公里，請用路人行經蘇花改路段時，依標誌標線行駛；另外，蘇花改唯一可通行機車的仁水隧道，考量該路段有機慢車行駛，因此全段仍維持50公里的行車速限。

四區處提醒用路人遵循速限指示行駛，預估端午連假受疫情趨緩影響，蘇花路廊將湧入大量車潮，鼓勵民眾可多加搭乘大眾運輸，或利用離峰時段再上路。

蘇花改 連假 疫情

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