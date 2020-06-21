快訊

北京昨新增22例確診 近10日新增227例涉10個區

影／墾丁鵝鑾鼻外海驚見 僅剩軀體的「人彘」浮屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午吃粽不怕胖 落實「享瘦3招」跟小腹說掰掰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
端午節不能免俗吃粽應景。本報資料照片
端午節不能免俗吃粽應景。本報資料照片

端午節不能免俗吃粽應景，但市面上的五花八門、琳瑯滿目的粽子，依內餡及烹調方式不同，熱量約200至1500大卡，一不小心就可能讓你的體重直線飆升；衛福部草屯療養院除教導民眾聰明選粽，更提供吃粽後健康輕鬆享瘦的妙招。

草屯療養院指出，怕胖就選熱量低的粽子，而餡料未加油，並使用未精緻穀類取代糯米，透過水煮、蒸熟製作的都可降低在食用時的熱量攝取；腸胃不良或是容易感到腸胃不適的民眾，應避免一次攝取過多量，建議從少量開始。

另，糖尿病、高血壓等慢性病患者需注意碳水化合物及油脂的總量，因此應做相同類食物份數的代換，像是當餐吃了1顆粽子，就視粽子大小調整取代當餐的飯量；腎臟病患者則需注意避免高鹽分的沾料，及糙米、五穀米等含磷高的全穀類。

一般民眾要是仍無法控制口腹之慾，多吃了幾顆或吃了熱量較高的粽子，也毋須緊張，端午過後可落實「享瘦3招」，也就是「設定合理減重目標」、「規律運動習慣」、「調整生活型態」，只要好好實行絕對能跟小腹說掰掰。

草屯療養院營養師柯秋凉說，想要一夜暴瘦是不可能的，訂定合理的減重目標才是王道，而在均衡飲食的前提下，讓自己每日減少300至500大卡的熱量，毎周就可減去約0.5公斤，同時搭配運動習慣也很重要。

只要真心想瘦，就一定能找出時間動起來，像是能站就不坐，能走就不坐，讓自己由少漸增的提高運動量，進而達到維持每日運動，每次持續30分鐘；並調整生活型態，別喝含糖飲料，避免睡前吃消夜，最好常量體重，才能時時提醒自己。

草療表示，想維持良好體態不一定要隔絕美食，只要記得選對食物聰明吃，就能享受美食同時又兼顧健康；而面對減重課題，「只要有心，人人都能瘦」，遵循營養師建議從運動、控制飲食2大方面下手落實「享瘦3招」，就能告別超標體重。

粽子 減重 患者

延伸閱讀

志工包粽贈里民 台南文賢里飄香

一顆粽子下肚要多久才能消耗？ 一張圖曝7款粽需要時間

高市關懷據點長輩傳承包粽手藝 分送弱勢家庭慶端午

端午立瓜不立蛋 凱達格蘭大道立999顆西瓜

相關新聞

蘇花改取締龜速車 沒有寬容值

蘇花改昨起新設最低速限50公里，成全台省道首例，宜蘭警方預計7月1日起正式取締龜速車，但為不讓用路人誤解，以為執法有空窗...

長榮將收訂位費 華航退改票變貴

長榮航空宣布，自七月一日起，長榮、立榮航空國際航班將加收訂位服務費，開票時隨票收取，每航段為美金五元（約新台幣一五○元）...

日本腦炎增3例 2人入加護病房

過去日本腦炎疫情幾乎都在5月進入流行期，今年疫情稍晚，衛福部疾管署昨宣布增加3例日本腦炎確定病例，兩人在屏東，一人在台南...

端午吃粽不怕胖 落實「享瘦3招」跟小腹說掰掰

端午節不能免俗吃粽應景，但市面上的五花八門、琳瑯滿目的粽子，依內餡及烹調方式不同，熱量約200至1500大卡，一不小心就...

回響／偏鄉交通整合 個人載客擬鬆綁

旭海阿伯林春浦在交通部公路總局「幸福巴士」開進旭海後，終於可以放心交棒。不過，全台偏鄉資源整合問題仍在半路，公路總局昨提出解決偏鄉交通困境四部曲，將鬆綁特定地區個人載客、租賃業跨域攬客等，最快年底有譜。

回響／幸福巴士來了 旭海阿伯找到接班人

「維士比，今天有去恆春嗎？」被村民們暱稱「維士比」、高齡八十三歲的林春浦，過去卅三年來每天挨家挨戶載當地長者下山就醫、代購。二年前，聯合報系願景工程「體檢行的正義」報導後，交通部公路總局經過七五五天挨家挨戶拜訪協調，昨天上午在旭海宣布「幸福巴士」開進來了。

全台10縣市好熱！ 戶外看日環食慎防熱傷害

今天下午將出現日食，全民瘋日環食奇景，錯過要等195年之後。不少人昨天、今天紛紛趕赴氣象局點名的10縣市卡位，當地都湧入...

上半年只2個颱風 賈新興：初判下半年颱風偏少的機率高

上半年颱風生成少，下半年颱風會多嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，當上半年颱風生成少（多），則全年颱風生成數偏少...

未來一周高溫炎熱 吳德榮：周二起水氣增多降雨較明顯

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面徘徊，台灣大氣略不穩定度...

高醫大發現 B、C肝雙重感染者 3成8可能B肝復發

台灣據統計約20萬人同時感染B肝與C肝病毒，儘管C肝治癒率已超過95%，但高雄醫學大學副校長余明隆研究團隊發現，雙重感染...

四合一疫苗缺貨 準小一生優先接種

國內兒童常規疫苗中的四合一疫苗貨量不足，部分醫療院所接獲通知，疫苗優先提供給今年九月入學的學童接種。衛福部疾管署說，貨量...

健康醫點靈／攝護腺肥大 新興手術恢復快

攝護腺肥大是銀髮族男性最常見的排尿礙障，年紀越大發生率越高，是「老爸們」習以為常但卻又難以啟齒的煩惱，也是難以言喻的哀愁...

熱門新聞

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

就是明天！賞「上帝戒指」日環食懶人包 氣象局最推這

日環食下午登場！ 彭啟明一張圖看最佳觀賞地點

7月新規上路！長榮加收訂位服務費 華航退改票變貴了

帶小孩吃火鍋「打卡送肉」遭貴婦翻白眼嗆寒酸 媽媽氣炸

日環食怎麼看才不傷眼？ 氣象局圖解教做簡單觀賞道具

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。