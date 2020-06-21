端午吃粽不怕胖 落實「享瘦3招」跟小腹說掰掰

端午節不能免俗吃粽應景，但市面上的五花八門、琳瑯滿目的粽子，依內餡及烹調方式不同，熱量約200至1500大卡，一不小心就可能讓你的體重直線飆升；衛福部草屯療養院除教導民眾聰明選粽，更提供吃粽後健康輕鬆享瘦的妙招。

草屯療養院指出，怕胖就選熱量低的粽子，而餡料未加油，並使用未精緻穀類取代糯米，透過水煮、蒸熟製作的都可降低在食用時的熱量攝取；腸胃不良或是容易感到腸胃不適的民眾，應避免一次攝取過多量，建議從少量開始。

另，糖尿病、高血壓等慢性病患者需注意碳水化合物及油脂的總量，因此應做相同類食物份數的代換，像是當餐吃了1顆粽子，就視粽子大小調整取代當餐的飯量；腎臟病患者則需注意避免高鹽分的沾料，及糙米、五穀米等含磷高的全穀類。

一般民眾要是仍無法控制口腹之慾，多吃了幾顆或吃了熱量較高的粽子，也毋須緊張，端午過後可落實「享瘦3招」，也就是「設定合理減重目標」、「規律運動習慣」、「調整生活型態」，只要好好實行絕對能跟小腹說掰掰。

草屯療養院營養師柯秋凉說，想要一夜暴瘦是不可能的，訂定合理的減重目標才是王道，而在均衡飲食的前提下，讓自己每日減少300至500大卡的熱量，毎周就可減去約0.5公斤，同時搭配運動習慣也很重要。

只要真心想瘦，就一定能找出時間動起來，像是能站就不坐，能走就不坐，讓自己由少漸增的提高運動量，進而達到維持每日運動，每次持續30分鐘；並調整生活型態，別喝含糖飲料，避免睡前吃消夜，最好常量體重，才能時時提醒自己。

草療表示，想維持良好體態不一定要隔絕美食，只要記得選對食物聰明吃，就能享受美食同時又兼顧健康；而面對減重課題，「只要有心，人人都能瘦」，遵循營養師建議從運動、控制飲食2大方面下手落實「享瘦3招」，就能告別超標體重。