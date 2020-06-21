全台10縣市好熱！ 戶外看日環食慎防熱傷害

今天下午將出現日食，全民瘋日環食奇景，錯過要等195年之後。不少人昨天、今天紛紛趕赴氣象局點名的10縣市卡位，當地都湧入外縣市人潮。

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市、台東縣地區及南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市地區及屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

今馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，清晨馬祖有濃霧發生，能見度不足200公尺。

氣象局說，今明兩天台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，高溫炎熱；西南風逐漸增強，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨，午後東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，明天馬祖亦有局部短暫陣雨。

氣象局說，今天下午2時44分4秒，由金門「初虧」開啟本次日食序幕，最後結束於下午5時26分43秒台東的日面「復圓」。環食帶將橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣及台東縣共10個縣市。

氣象局說，環食帶地區可見環食的時間由西而東，約為金門的下午4時10分至台東成功的下午4時16分左右，環食帶中心至邊緣地區各可見約58秒至1秒不等的環食景象。