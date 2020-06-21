上半年只2個颱風 賈新興：初判下半年颱風偏少的機率高

上半年颱風生成少，下半年颱風會多嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，當上半年颱風生成少（多），則全年颱風生成數偏少（多）的機率是比較高的。

今年上半年只有2個颱風生成，他說，真的是比氣候平均值4.6少，歷史上最少的是1973年和1998年，上半年沒有半個颱風生成。氣候上，上半年生成的颱風數平均4.6個，下半年颱風生成數是21.7個，所以氣候上的特徵本是如此，颱風都集中在下半年生成。

他說，要回答「當上半年颱風生成少，下半年颱風生成多嗎」這個問題，先定義颱風生成多或生成少，當上半年颱風生成數小於4.6就稱作上半年颱風生成少，下半年颱風生成數比21.7小就稱作下半年颱風生成少，全年颱風數比26.4小就稱作全年颱風數偏少。

賈新興從過去發生的歷史資料來看，統計1958-2019年共62年的資料，其中上半年生成數比4.6小的有31年，在這31年中有13年是下半年颱風生成數偏少（18年偏多），基本上也反映氣候的狀態。在這13年中，下半年颱風生成偏少的年份，聖嬰年和反聖嬰年各有6年，1年是正常年，1973、1975、1998、2000、2005、2010年是反聖嬰年。

而當上半年颱風數偏少時（31年），其中有20年全年的颱風生成數是偏少的，他說，因此可以說，當上半年颱風生成少，則全年颱風生成數偏少的機率是比較高的。如果上半年颱風生成多（共31年），則全年颱風生成數偏多也有18次，因此可以說，當上半年颱風生成多，則全年颱風生成數偏多的機率是比較高的。

至於今年，他說，初步研判今年下半年颱風生成數，比21.7少的機率高，且全年生成總數比26.4小的機率高。