快訊

京華城拆除坍塌1工人遭活埋亡 家屬哭癱檢警介入調查

【總編News開箱】民進黨立委只能做陳菊跟前的立仗馬

上半年只2個颱風 賈新興：初判下半年颱風偏少的機率高

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
1958-2019年的上半年、下半年颱風比較。圖／取自賈新興臉書
1958-2019年的上半年、下半年颱風比較。圖／取自賈新興臉書

上半年颱風生成少，下半年颱風會多嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，當上半年颱風生成少（多），則全年颱風生成數偏少（多）的機率是比較高的。

今年上半年只有2個颱風生成，他說，真的是比氣候平均值4.6少，歷史上最少的是1973年和1998年，上半年沒有半個颱風生成。氣候上，上半年生成的颱風數平均4.6個，下半年颱風生成數是21.7個，所以氣候上的特徵本是如此，颱風都集中在下半年生成。

他說，要回答「當上半年颱風生成少，下半年颱風生成多嗎」這個問題，先定義颱風生成多或生成少，當上半年颱風生成數小於4.6就稱作上半年颱風生成少，下半年颱風生成數比21.7小就稱作下半年颱風生成少，全年颱風數比26.4小就稱作全年颱風數偏少。

賈新興從過去發生的歷史資料來看，統計1958-2019年共62年的資料，其中上半年生成數比4.6小的有31年，在這31年中有13年是下半年颱風生成數偏少（18年偏多），基本上也反映氣候的狀態。在這13年中，下半年颱風生成偏少的年份，聖嬰年和反聖嬰年各有6年，1年是正常年，1973、1975、1998、2000、2005、2010年是反聖嬰年。

而當上半年颱風數偏少時（31年），其中有20年全年的颱風生成數是偏少的，他說，因此可以說，當上半年颱風生成少，則全年颱風生成數偏少的機率是比較高的。如果上半年颱風生成多（共31年），則全年颱風生成數偏多也有18次，因此可以說，當上半年颱風生成多，則全年颱風生成數偏多的機率是比較高的。

至於今年，他說，初步研判今年下半年颱風生成數，比21.7少的機率高，且全年生成總數比26.4小的機率高。

颱風 反聖嬰

延伸閱讀

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

太平洋高壓勝出 賈新興：周六至下周三梅雨鋒面下不來

6月20至24日天氣恐不妙 賈新興：21日觀看日環蝕更難了

鸚鵡颱風將生成 賈新興分析它路徑往廣東飛去

相關新聞

蘇花改取締龜速車 沒有寬容值

蘇花改昨起新設最低速限50公里，成全台省道首例，宜蘭警方預計7月1日起正式取締龜速車，但為不讓用路人誤解，以為執法有空窗...

長榮將收訂位費 華航退改票變貴

長榮航空宣布，自七月一日起，長榮、立榮航空國際航班將加收訂位服務費，開票時隨票收取，每航段為美金五元（約新台幣一五○元）...

日本腦炎增3例 2人入加護病房

過去日本腦炎疫情幾乎都在5月進入流行期，今年疫情稍晚，衛福部疾管署昨宣布增加3例日本腦炎確定病例，兩人在屏東，一人在台南...

上半年只2個颱風 賈新興：初判下半年颱風偏少的機率高

上半年颱風生成少，下半年颱風會多嗎？天氣風險管理公司總監賈新興在臉書表示，當上半年颱風生成少（多），則全年颱風生成數偏少...

未來一周高溫炎熱 吳德榮：周二起水氣增多降雨較明顯

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天滯留鋒在北部海面徘徊，台灣大氣略不穩定度...

高醫大發現 B、C肝雙重感染者 3成8可能B肝復發

台灣據統計約20萬人同時感染B肝與C肝病毒，儘管C肝治癒率已超過95%，但高雄醫學大學副校長余明隆研究團隊發現，雙重感染...

四合一疫苗缺貨 準小一生優先接種

國內兒童常規疫苗中的四合一疫苗貨量不足，部分醫療院所接獲通知，疫苗優先提供給今年九月入學的學童接種。衛福部疾管署說，貨量...

健康醫點靈／攝護腺肥大 新興手術恢復快

攝護腺肥大是銀髮族男性最常見的排尿礙障，年紀越大發生率越高，是「老爸們」習以為常但卻又難以啟齒的煩惱，也是難以言喻的哀愁...

健康醫點靈／定期篩檢均衡飲食 遠離大腸癌

花蓮一名62歲張姓男子近幾個月來胃口變差、出現血便，本以為是痔瘡又發作，但某天腹痛如絞，就醫確診罹患大腸癌。門諾醫院表示...

影／健保改革 陳時中：與社會廣泛討論研擬配套措施

衛福部長陳時中今晚至南投縣草屯鎮，與醫事、長照人員和防疫團隊餐敘，陳時中表示，目前防疫有初步成功，靠的就是第一線防疫人員...

健保大數據／尿路結石治療 全台4大醫療院所

健保資料顯示，泌尿道結石門診件數前20名醫療院所，林口長庚排名第一。林口長庚醫院泌尿科主任、台灣泌尿科醫學會常務理事謝明里表示，林口長庚的病患來源多是自行就醫、轉診次之，多數可採取保守療法，或門診震波碎石手術處理，所以門診量高，但手術量沒有非常高。加上患者遵從性高，治療後三個月到半年回診追蹤，也讓門診量相對高。

健保大數據／高蛋白食物易致結石 健身者更要多喝水

泌尿道結石（尿路結石）是泌尿系統常見的疾病，腎臟製造尿液後，經由輸尿管到膀胱儲存，等到一定容量時再由尿道排空。由於腎臟具...

熱門新聞

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

就是明天！賞「上帝戒指」日環食懶人包 氣象局最推這

7月新規上路！長榮加收訂位服務費 華航退改票變貴了

帶小孩吃火鍋「打卡送肉」遭貴婦翻白眼嗆寒酸 媽媽氣炸

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

澎湖「跳島秘境」第一名是它！「安心旅遊」4天4,999元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。