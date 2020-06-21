長榮將收訂位費 華航退改票變貴

長榮航空宣布，自七月一日起，長榮、立榮航空國際航班將加收訂位服務費，開票時隨票收取，每航段為美金五元（約新台幣一五○元），但不占位嬰兒票、會員酬賓機票、自香港出發者除外。另據了解，中華航空七月二日起也要實施更嚴格的退改票規定，手續費恐也變貴。

交通部民航局說，長榮有向民航局提到打算加收訂位服務費，不過目前還沒有正式向民航局提報備查。至於要收多少，並無強制規範。民航局說，訂位服務費在國際上很普遍，很多航空公司都有收，台灣虎航也有，華航目前沒有。

華航預計七月二日起實施更嚴格退改票規定。以經濟艙來說，改票手續費從四千元提高到六千元，退票手續費則從三千五百元提高到六千元，未登機費從三千元提高到六千元。對此，華航表示，細節將於下周陸續於官網公告，以官網公告為準；七月二日起推出更符合旅客需求及細緻化產品，不影響七月二日前已購票旅客。