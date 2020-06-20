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國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
國內專家認為，國際疫情極速竄升並非因病毒增強，應是各國解封過早慘遭反撲。圖為桃園機場入境長廊的檢疫站。 圖／本報資料照片
國內專家認為，國際疫情極速竄升並非因病毒增強，應是各國解封過早慘遭反撲。圖為桃園機場入境長廊的檢疫站。 圖／本報資料照片

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣民眾恢復正常生活，但全球疫情卻創下單日新增病例新高紀錄，國內專家認為，國際疫情急速竄升並非因病毒增強，應是各國解封過早慘遭反撲，建議國內入境防疫政策應走向「精準開放」，以各國城市為評估單位，制定一城市一入境標準，才能有效防守。

前疾管局長蘇益仁表示，新冠肺炎與新型流感國際傳播模式雷同，第一波疫情將分三個階段擴散，第一階段為以中國大陸為中心的亞洲疫情，第二階段是歐美疫情，再蔓延至巴西等第三國家，開啟第三階段疫情，若每階段疫情持續三個月，第一波最快也要等到八月才會降溫。

台灣大學公衛學院副院長陳秀熙認為，巴西、印度等國錯估解封時機「開早了」，歐美疫情尚未進入尾聲，第三國家疫情五月起進入流行階段，更讓人的是北京新發地市場疫情，「要是在傳出疫情前已有人移動至他國，北京會變成第二個武漢。」

北京新發地市場疫情持續延燒，中國疾控中心十八日晚發佈採檢病毒基因組序列數據，經過比對，發現該病毒株不僅與歐洲病毒序列雷同，也像台灣病毒株；指揮中心發言人莊人祥澄清，該株病毒序列與土耳其境外移入個案傳入台灣的歐洲病毒株相似，強調北京疫情與台灣無關。

莊人祥表示，新發地市場疫情病毒株與台灣三月四日出現，有十三人確診的境外移入土耳其旅行團的病毒序列相同，據新冠肺炎病毒株國際共享平台，台灣無大規模本土疫情，不像歐美出現顯著流行病毒株，但因台灣境外移入個案多，病毒序列多元，含歐美、日本、東南亞等病毒株。

本月廿日起，我國開放低風險及中低風險國家及地區短期商務人士入境可縮短居家檢疫為五至七天，面對持續升溫的國際疫情，陳秀熙表示，開放標準應「看著更寬、訂得更細」，各國疫情趨勢以「洲」為單位評估，考量各國各城市疫情差異大，應以城市為單位決定居家檢疫天數。

疫情 新冠肺炎 北京

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