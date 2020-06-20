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健保大數據／尿路結石治療 全台4大醫療院所

聯合報 / 記者陳雨鑫李樹人簡浩正 ／台北即時報導
新店耕莘醫院泌尿外科主任廖俊厚 指出， 「夏天是泌尿道結石好發季節。」 圖╱本報資料照片
新店耕莘醫院泌尿外科主任廖俊厚 指出， 「夏天是泌尿道結石好發季節。」 圖╱本報資料照片

林口長庚醫院

健保資料顯示，泌尿道結石門診件數前20名醫療院所，林口長庚排名第一。林口長庚醫院泌尿科主任、台灣泌尿科醫學會常務理事謝明里表示，林口長庚的病患來源多是自行就醫、轉診次之，多數可採取保守療法，或門診震波碎石手術處理，所以門診量高，但手術量沒有非常高。加上患者遵從性高，治療後三個月到半年回診追蹤，也讓門診量相對高。

謝明里表示，林口長庚醫師與設備陣容完整，大多數泌尿道結石患者初期僅需給予水分，小結石就能自行排出。尿酸過高患者，則採取藥物治療。保守性療法不適用時，採進階治療，腎結石小於2公分、輸尿管結石小於1公分，可使用體外震波碎石術，此為門診手術，無須住院。

若腎結石大於2公分、輸尿管結石大於1公分，使用體外震波碎石術成功率低於五成，建議改採內視鏡手術。以輸尿管結石來說，可採輸尿管鏡手術，從膀胱經輸尿管，抵達結石處，以雷射擊碎結石。此外，體外震波碎石術失敗者、結石大於1公分且X光片不顯像，如尿酸結石者也適用。

臨床最怕遇到鹿角結石患者，通常需採取經皮腎臟取石術，若還是無法處理，才會採取傳統開腹手術。通常結石患者治療後，五年內至少有半數可能復發，再度手術機率高，林口長庚近期發展軟式腎臟鏡，增加以內視鏡抵達結石的機會，避免開腹。

●亞東醫院

亞東醫院在收治泌尿道結石患者及手術數量能位居全國第二名、醫學中心第一。該院泌尿外科主任鍾旭東解釋，應與醫院位置有關，地處新北市板橋，鄰近土城、樹林，上班族及勞工族群眾多，這些都是潛在高風險族群，天熱時汗多、少喝水，就容易罹病。

此外，亞東醫院泌尿科醫師眾多，處理泌尿道結石經驗豐富，醫療團隊想辦法節省診治流程，讓患者在最短時間緩解疼痛。

鍾旭東觀察門診患者發現，泌尿道結石患者以男性居多，其中抽菸比率特別高，且大部分病友體型較為肥胖，容易合併代謝疾病，以致身體新陳代謝速度較慢，一旦腎臟排出雜質的速度比尿液生成還要快，堆積雜質，就會變成小結石。

執醫十幾年，鍾旭東表示，光從病人神情就可以感受結石之苦。因自己體型胖胖，看診時久坐少動，也屬於泌尿道結石高風險族群，擔心有天也會嘗到苦頭，不敢大意。

為此，鍾旭東要求自己，即使再忙，每三個小時都要起身尿一次。另在診間準備一壺茶，利用空檔多喝水。假日多跑步，如果真有小結石，也可順利排出體外。在飲食上則力求清淡，不可過鹹、過油，也少碰高膽固醇，盡量避免食用高普林食物，以及豆乾、豆腐等豆類加工品，吃火鍋時，絕對不喝湯底。

●新店耕莘醫院

「夏天是泌尿道結石好發季節。」新店耕莘泌尿外科主任廖俊厚指出，泌尿道結石復發機率相當高，只要有過痛徹心扉的感受，都不想再來一次。至於該醫院為何能夠吸引眾多患者就醫及手術？廖俊厚謙虛地說，應該是做出口碑。

不過，就醫師立場來看，患者有多痛並不是診治重點，重點在於阻塞位置，以及是否能順利排除。如果結石卡在輸尿管，患者可能痛到打滾，無法排尿，但這問題還比較好解決；如果結石卡在腎臟，大部分患者只覺腰痠，身體略微發燒，因為痛感低，容易被忽略，一旦結石卡住時間過久，可能影響腎臟功能，出現棘手且不可逆的後遺症。從這個角度來看，泌尿道結石患者還是痛一點較好，因為疼痛會提醒趕緊就醫。反之腎結石拖久，腎臟功能受損，可能危及一輩子健康。

廖俊厚說，「多喝水是最重要的預防之道。」維持尿尿頻率，結石的機率相對低很多。最怕的是，宅男宅女或緊盯電腦的上班族，因長時間坐著，少動、少喝水，幾乎不太上廁所，如果又常吃容易引發結石的食物，當然就是高風險族群。

此外，泌尿道結石也與體質有關，很容易復發，建議定期回診，除了多喝水、注意飲食習慣之外，還應多運動，即使有小顆結石，也可能自行排出體外。

●台北書田診所

依據健保署108年泌尿道結石門診件數統計，在診所治療者，台北書田泌尿科眼科診所門診患者最多，108年有7402件；而在手術治療上，書田也有85件，包含膀胱鏡取石術的36件、輸尿管鏡取石術及碎石的49件，皆為基層診所第一。

書田泌尿科眼科診所院長、泌尿科主治醫師蔡培斌表示，書田診所從27年前創立時，就是以泌尿專科開始，泌尿科除了管腎臟、輸尿管、膀胱、尿道的病痛外，也管男性生殖系統的疾病。此外，腎上腺及後腹腔發生腫瘤，也屬於泌尿科的範疇。

除了內視鏡、雷射碎石等設備完善，蔡培斌說，目前專任加特約醫師共20位，不輸地區醫院泌尿科醫師規模，可能也是患者信任書田的主因。

蔡培斌表示，結石容易引起尿路感染，男女尿路感染好發症狀不同，男性為尿道炎、攝護腺發炎等，女性則較常見膀胱炎。

他說，要解決結石疼痛，一般以補充水分，給予止痛劑、化石藥物等為主，並配合觀察治療。但要根本解決，還是得將結石取出或擊碎後讓其自行排出。書田因設備完善，體外震波碎石在門診就可處理，一般來說不需住院；若結石太大，則可以內視鏡碎石處理，多數患者只需觀察住院1至2天即可出院，相當方便，相信也是讓患者信賴、治療人數多的主因。

林口長庚醫院泌尿科主任、台灣泌尿科醫學會常務理事謝明里表示，林口長庚的病患來源多是自行就醫、轉診次之。</p><!--19--><p> </p><p> 圖╱謝明里提供
林口長庚醫院泌尿科主任、台灣泌尿科醫學會常務理事謝明里表示，林口長庚的病患來源多是自行就醫、轉診次之。

圖╱謝明里提供

書田泌尿科眼科診所院長、泌尿科主治醫師蔡培斌表示，結石容易引起尿路感染，男女尿路感染好發症狀不同，男性為尿道炎、攝護腺發炎等，女性則較常見膀胱炎。</p><!--22--><p> </p><p> 圖╱書田診所提供
書田泌尿科眼科診所院長、泌尿科主治醫師蔡培斌表示，結石容易引起尿路感染，男女尿路感染好發症狀不同，男性為尿道炎、攝護腺發炎等，女性則較常見膀胱炎。

圖╱書田診所提供

亞東醫院泌尿外科主任鍾旭東表示，自己看診時久坐少動，也是泌尿道結石高風險族群，他要求自己，即使再忙，每三個小時都要起身尿一次。</p><!--25--><p> </p><p> 圖／鍾旭東提供
亞東醫院泌尿外科主任鍾旭東表示，自己看診時久坐少動，也是泌尿道結石高風險族群，他要求自己，即使再忙，每三個小時都要起身尿一次。

圖／鍾旭東提供

患者 手術 林口

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