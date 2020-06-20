健保大數據／體外震波打結石最常用 但這些人不適合

泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱，依據結石的大小、所在位置的不同，處理的方式也各異。在台灣做最多的是就是體外震波碎石術，台大醫院泌尿部主任張宏江表示，因為這個方式最不痛、不用麻醉、半小時打完石頭就可以正常上班生活，所以民眾接受度最高。

張宏江表示，體外震波碎石術用於第一線治療，健保給付，目前規定兩公分以下的腎結石、輸尿管結石若確定阻塞，都可以用。兩公分以下的結石，體外震波通常都可以擊碎，效果很好。

書田診所泌尿科主任殷約翰表示，體外震波碎石術需要兩台儀器，一台Ｘ光機定位，將結石的位置固定在另一台震波儀反射鏡的焦距上，反射鏡把正負電極接觸時產生能量集中起來之後，從體外穿過病人皮膚、肌肉，直到將結石打碎。

張宏江表示，體外震波碎石術只要差不多半小時，做完可以接著上班、正常生活，術後服用有助加速排出石頭的輸尿管放鬆劑、觀察血尿情形，並於一周後回診確認還有沒有殘餘的石頭。因為有的結石鬆軟，有的較硬，但也要震波打下去，才知道石頭硬度如何，如果一次打不碎，可以再打第二次。

殷約翰表示，石頭打碎之後，大約八成人都能順利解尿出來，少數不順利的情況可能是解尿會痛、有血尿、發燒，或還有石頭解不出來，可用輸尿管鏡夾出來。

雖然體外震波碎石術好處很多，但不見得每個人都適合。殷約翰表示，大於兩公分的結石不容易打碎；有吃抗凝血劑、體質容易出血，會擔心震波造成出血；輸尿管結構先天異常等情況，打碎了石頭還是很容易卡住；輸尿管有發炎或水腫，結石會黏在管壁上面，打碎也排不出來。上述這些情況就不適合用體外震波碎石。另外，極度肥胖者脂肪層太厚，會影響能量穿透，懷孕婦女不能用X光定位，也不適用體外震波碎石。

殷約翰表示，用輸尿管鏡碎石和取石，需要全身或半身麻醉，所以通常病人要住院一天、術前禁食。輸尿管鏡是經由尿道、膀胱，到輸尿管中，透過雷射或氣壓的方式碎石再取出，沒有傷口也不會傷害組織。但如果石頭多或硬，阻塞了輸尿管，術後也需要一些時間消腫，有時候也需要放置引流管，術後三到五天內可能有暫時性的血尿。如果有攝護腺肥大，導致輸尿管管徑被壓縮者，內視鏡的管子會過不去，必須先解決攝護腺的問題再來做。

張宏江表示，輸尿管鏡手術時間要看石頭大小、輸尿管管徑是否容易進去而定，如果輸尿管有扭曲或阻塞，就會比較久。通常0.5公分的石頭可以在30分鐘內做完；石頭較大者，兩小時內也要做完。張宏江表示，結石手術通常以兩小時為限，不希望花太久時間，因為輸尿管和結石都帶有細菌，手術過程中要一直用很大量的水沖洗，如果細菌隨著水跑到體內，很容易造成感染或敗血症，因此手術時間不宜太久。

至於腎臟結石，張宏江表示，因為不會痛，很容易長到兩公分以上，造成反覆腎炎或影響腎功能，才會發現。健保給付經皮腎造廔取石手術，要全身麻醉，因為侵入性較高，有出血、氣胸等風險，中型醫院以上比較會做。

現在有軟式輸尿管鏡的新技術處理腎臟結石，因為管子前端能彎曲，搭配高能量雷射，可以擊碎腎臟不同角落的石頭。這個技術在台灣已經頗為普遍，但尚須自費，單次用的軟管要價十萬元左右，目前正在申請健保給付，結果還沒有定論。

如果結石在膀胱，狀況最單純。殷約翰表示，膀胱結石通常都是從腎臟掉出來，或是因為攝護腺肥大導致解尿解不乾淨，久了就會有膀胱結石。膀胱鏡取石的原理與輸尿管鏡相同，但是技術上比輸尿管鏡更簡單，因為膀胱內部空間大，可以很快找到石頭並且擊碎、取出。