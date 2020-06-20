健保大數據／高蛋白食物易致結石 健身者更要多喝水

泌尿道結石（尿路結石）是泌尿系統常見的疾病，腎臟製造尿液後，經由輸尿管到膀胱儲存，等到一定容量時再由尿道排空。由於腎臟具過濾血液中雜質、自動調節水量的功能，因此當水分不足，尿液中的結晶體濃縮、沉澱，便從腎臟的腎盞位置形成結石，隨著泌尿道到不同部位。因此不論腎結石或輸尿管結石，統稱為泌尿道結石。

台北榮總泌尿外科主治醫師林志杰表示，當結石出現在腎臟，稱為腎結石；出現在輸尿管，稱為輸尿管結石；在膀胱稱為膀胱結石；最後掉在尿道，則稱為尿道結石。

根據臨床經驗，尿路結石並沒有特別好發的年齡，林志杰說通常和遺傳基因有關，若是家族中有結石病史，下一代罹病機率較高。

新光醫院泌尿外科主治醫師何肇晏表示，雖然根據研究，結石的成因一半以上可能和基因、遺傳有關，但臨床上不一定會對每個患者做基因分析，一來所費不貲，對臨床治療上也沒有太大意義。

結石和病人的生活習慣也有關，當喝水量不足、排尿太少，或是時常食用高蛋白者，也容易產生尿路結石。

何肇晏說，身體若處於鹼性環境，較不容易產生結石，補充高蛋白雖然對於肌肉生成有幫助，但大量攝取蛋白質，身體容易呈現酸性環境，因此較易生成結石。且蛋白質吸收和分解的過程，也容易產生結石的離子，進而生成結晶。

罹患結石的病患，蛋白質建議攝取量為每天、每公斤體重為一公克以下。他提醒，健身民眾若時常飲用高蛋白補充品，可能會導致結石，因此更需要多喝水。

季節也可能與結石生成有關，通常夏天排汗量大，若加上水分喝得少，便容易引發結石。但林志杰認為，依據自己的臨床經驗，夏天來診的病人並沒有比較多。

另外，有些疾病也可能使人容易形成結石，例如尿酸過高容易形成尿酸結石、副甲狀腺功能亢進，使尿液中鈣增加，也容易造成結石。而有發炎性腸疾病或曾做過腸繞道手術者，也容易形成草酸鈣結石。

通常出現在腎臟的結石，疼痛並不明顯，較難發現。但是腎結石可能因為結石摩擦腎臟，形成血尿、腰痠、發炎等。有些患者的腎盞長出多顆結石，沉澱、累積在一起，變成5至7公分大，滿滿的鹿角狀結石，影響腎臟功能。

由於輸尿管是尿路中管徑最狹窄的部位，通常結石會卡在這裡，而容易被發現。掉到輸尿管後，可能會造成腎臟尿液無法排出，引起腎積水、腎水腫，腎臟腫脹後，會有些脹痛，或是卡在輸尿管造成輸尿管痙攣。病人因結石求診時，通常都是輸尿管結石。

何肇晏說，輸尿管結石痛起來像是間歇性絞痛，常常有病人痛到在地上打滾，就算改變姿勢也無法改善。

至於膀胱和尿道結石則相對少數，因為能夠通過輸尿管掉到膀胱位置的結石，顆粒都較小，可順利通過尿道排出。因此膀胱結石常發生在攝護腺肥大、排尿困難、尿液滯留的病患，結石掉到膀胱卻無法順利排出。

尿道結石則更少見，先天結構異常，如尿道狹窄、男性尿道角度過大，才會造成。林志杰說，這類病人常常發生「尿不出來」或是小便到一半「卡住」的情形。

•四種結石成分 成因不同

除了依據部位分類，根據結石成分，分類也有所不同。

何肇晏表示，最常見的為「草酸鈣結石」，常見於發炎性腸疾病的病人，也可能因為基因、體質而造成；「磷酸鈣結石」則與病人對鈣的代謝異常有關，可能是吃太多鈣。

許多人認為結石病人不應攝取過多鈣質，但何肇晏說，若因腸道疾病引發的草酸鈣結石，反而建議鈣質攝取量需到達每人每天1000至1200毫克的建議量，才能有足夠的鈣質將草酸結合，腎臟才不會過度吸收草酸而形成結晶。

另外，「尿酸結石」主要發生在高尿酸者身上，且通常同時合併痛風。其特色是X光片不容易發現，需透過超音波或是電腦斷層診斷；「磷酸銨鎂結石」則往往和泌尿道的細菌感染有關。

結石常復發 可做尿液代謝分析

尿路結石治療後五年的復發率達50%，林志杰建議定期追蹤，最好一年檢驗一次。可透過驗尿檢查是否血尿或結晶、使用X光片或超音波判斷是否尿路各部位有結石生成。

何肇晏說，若結石太常復發，建議可做尿液代謝分析，針對結石成因進行治療，並做飲食控制。他建議：

1.一天喝水量最好在2500c.c.以上，讓尿量達到2000c.c.。

2.多吃蔬果補充檸檬酸，可減少結石產生的機會。

3.少吃高鹽重鹹，避免鈉鈣離子失衡，易造成含鈣類結石。