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健保大數據／結石好痛 患者就近治療 厝邊醫院門診居冠

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
泌尿道結石示意圖 圖/123RF
泌尿道結石示意圖 圖/123RF

108年泌尿道結石門診件數以區域醫院門診人數最多，達39萬1061件。前台北市衛生局長、亞洲泌尿醫學會秘書長邱文祥表示，區域醫院門診件數較多，與患者就醫行為有關，結石疼痛患者渴望就近、快速處理，區域醫院是好選擇。

邱文祥進一步說明，一般而言，泌尿道結石患者到大醫院處理結石，多需要排隊等候。他舉醫學中心為例，患者為了泌尿道結石檢查，可能就需等待一周，之後看報告、執行體外震波碎石術，都需要等一周，但泌尿道結石患者承受不了疼痛。

反之，區域醫院看診人數較少，可最快時間確診、安排療程。邱文祥說，就他所知，區域醫院甚至可以做到當天確診泌尿道結石後，當天馬上做體外震波碎石術治療。再加上區域醫院多開設在人口密集、交通方便處，比醫學中心更方便、更快速治療，更符合泌尿道結石患者需求。

泌尿道結石門診件數前20大醫院，林口長庚第一、第二名為亞東醫院，第三名是區域醫院澄清中港。邱文祥認為，醫院規模可能影響排名，同時他也提出，主治醫師數量更是關鍵，醫院泌尿科醫師人數多，承接業務量自然比其他醫院更大，林口長庚才會成為門診數第一。

門診件數前20名單不見基層診所，邱文祥說，台灣民眾醫療知識水準高，幾乎人人知道泌尿道結石可能需仰賴體外震波碎石治療，診所沒有相關設備，自然不是優先選項。一般而言，泌尿道結石患者多是先急診，如過於疼痛，可先在診所緩解疼痛，再轉到地區醫院或區域醫院處理。

廣泛的泌尿道結石含腎結石、輸尿管結石及下泌尿道結石等。馬偕醫院泌尿科資深主治醫師林文州說，台灣腎結石、輸尿管結石比例遠多於下泌尿道結石。

據健保大數據，108年泌尿道結石處置及手術方式件數中，治療處置第一名的為區域醫院澄清中港醫院、第二為醫學中心的亞東醫院、第三名則是同為區域醫院的耕莘醫院。林文州及邱文祥都認為，泌尿道結石治療，全台醫療院所療效差不多，澄清中港治療件數多，可能與其以治療結石作為號召與作業流程最便民有關。

林文州進一步分析，臨床上常見泌尿道結石患者主動提出想盡快治療的要求，區域醫院相較醫學中心流程彈性，更能吸引想積極接受治療的患者，及原在醫學中心看診、但不願意排隊等待的患者，自然處置件數就會比其他層級醫療院所多。

但也有不願具名的泌尿科醫師指出，不排除有部分執行件數，是一發現有結石，不論石頭大小都執行體外震波碎石。包含非常微小、可靠保守治療改善的結石，以及超過2公分的石頭，都先施以體外震波碎石術，無法順利排出時，再改做手術取石。

進一步分析健保數據會發現，澄清中港是治療處置及手術件數最多醫療院所，但門診件數僅排名第三；林口長庚雖門診件數最多，但治療處置及手術件數僅排名第四。邱文祥認為，可能與各級醫療院所營運模式有關，大醫院習慣將急診的結石患者先止痛處理，完整治療則到門診執行。

但區域醫院模式稍有不同，邱文祥說，有些中小型醫院在急診接到泌尿道結石患者，可能直接在急診給予病人體外震波碎石治療，所以沒有顯現於門診件數，「兩者模式沒有對錯，只是各級醫院營運模式不同。」

健保署醫管組科長王玲玲表示，泌尿道結石處置方式以體外震波碎石術最多，澄清中港執行量最多；排名第二的輸尿管鏡取石術及碎石，由雙和醫院執行量奪第一。執行數量最少的是膀胱鏡取石術，全台醫院執行數量都不多，其中林口長庚件數排第一。

邱文祥提醒，體外震波碎石術並非萬能，結石超過2公分無法單由震波碎石，建議改採經皮腎臟造廔術；若經濟無虞且有保險，也可考慮自費用逆行性腎臟內雷射碎石手術。台大醫院泌尿部主治醫師李苑如也提及，小於0.5公分的結石、無併發症者，可採保守治療，籲民眾選擇治療方式前，務必與醫師詳細討論。

患者 邱文祥 醫師

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