快訊

陸軍206旅役男退伍前夕陳屍寢室 國軍回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健保大數據／小石頭大困擾 男性泌尿道結石為女性兩倍

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
106-108年結石患者男女比率。 製表/元氣周報
106-108年結石患者男女比率。 製表/元氣周報

泌尿道長了小石頭，一開始可能沒有感覺、相安無事，但當石頭從腎臟一路滑下來，掉到輸尿管，可能引起排尿不順、劇烈疼痛。根據健保署統計，108年因泌尿道結石就醫患者多達28萬餘人，男性遠高於女性。

健保資料庫顯示，108年因泌尿道結石就醫的患者多達28萬餘人，雖近兩年人數比106年的29萬多人少，但都不算明顯驟降，我國主診斷為泌尿道結石患者，近三年無太大變化。患者年齡都集中在50歲到59歲，在性別分布上，整體來看是男性的19萬人遠多於女性的9萬人，多出兩倍以上。

健保大數據顯示，108年泌尿道結石門診總件數達89萬2223件，不論醫學中心、地區醫院、區域醫院、基層院所，都是泌尿道結石患者就醫選擇項目。健保署署長李伯璋說，與多數疾病相比，尿道結石疾病位置明確、處置方式簡單，且機器設備都不複雜，區域醫院就可以提供民眾完善照顧。

李伯璋的論點，在泌尿道結石門診件數分布可得到證實，區域醫院門診件數最多，達39萬1061件。同樣是可近性高的地區醫院僅次區域醫院，門診件數為20萬7498件，第三為20萬4710件的醫學中心，最後是基層診所，為8萬8954件。李伯璋說，診所門診件數少，與泌尿專科醫師開設診所較少、設備不足有關，且診所僅能執行膀胱鏡取石術，連輸尿管鏡取石都需通過跨表申請，健保署審核才能執行。

108年泌尿道結石門診件數前10名的醫療機構中，醫學中心及區域醫院各占五間。北部醫院最多、共六間，中部三間次之，東部一間，南部醫院則直到第十四名才出現，為醫學中心奇美醫院。前20名，南部醫院僅占四名。

面對台灣泌尿道結石門診件數出現南北差異，李伯璋表示，泌尿道結石部分因素與飲食習慣有關，尤其水分攝取是否充足是關鍵。結石患者南北差異，可能與都市人的生活習慣不同有關，北部多久坐辦公室的上班族，南部除上班族外，也有不少勞工、農漁民等，坐冷氣房的民眾可能水分攝取不足或排尿次數不夠。

至於為什麼男性泌尿道結石患者是女性的兩倍？馬偕醫院泌尿科資深主治醫師林文州研判，可能與勞動工作者多為男性，一旦流汗多、攝取水分太少，就容易產生結石。另外，男性年紀一大，容易出現攝護腺肥大問題，餘尿會增加下泌尿道結石機會。

國內泌尿道結石檢查方法以腎臟、輸尿管、膀胱X光（KUB）最多，腎臟功能血液生化檢查次之、尿液檢查第三，腹部超音波、靜脈注射腎盂攝影較少。李伯璋說，當泌尿道結石有引發感染及腎臟功能問題之虞，才需多做檢驗。雖在美國泌尿道檢查黃金準則是使用電腦斷層，但其實X光就足以診斷。

108年泌尿道結石治療處置及手術件數，以區域醫院的6萬7072件奪冠、地區醫院次之、醫學中心排第三，最後才是基層診所。李伯璋表示，區域醫院門診件數多，治療人數自然多，醫學中心也可能將患者下轉至區域醫院治療，既不會占用醫學中心手術量、民眾也可盡快治療，無需忍痛排隊。

李伯璋也說，有關各級醫療院所對於泌尿道結石患者採保守治療或手術治療，都尊重專業認定。被問及是否鼓勵診所可朝專科診所方向發展？李伯璋說，樂見基層診所就能給予民眾最好的照顧，也鼓勵民眾住家附近若有泌尿道專科診所，也可優先考慮就近治療。

李伯璋提醒，若民眾有泌尿道結石疑似症狀，如背部痠痛或下腹不適，應盡速至家醫科或泌尿科鑑別診斷。如右腹疼痛除與盲腸炎有關，也可能是結石阻塞造成疼痛，若未及時處理，恐造成感染、發炎。應由醫師評估治療方式，小石頭可多喝水排除、大石頭則需與醫師討論開刀方式，並改善生活習慣。

泌尿道結石新治療方法不斷出現，李伯璋說，對病人好的東西，就會努力讓大家都有機會使用，「錢要花在刀口上。」其中逆行性腎臟內手術（RIRS），去年美國執行RIRS治療件數已超越體外震波碎石術、出現黃金交叉，健保署近期已接受這項在台灣自費需10萬元的新技術，納入健保給付申請。

108年泌尿道結石年齡層統計。</p><!--13--><p> </p><p> 製表/元氣周報
108年泌尿道結石年齡層統計。

製表/元氣周報

108年泌尿道結石檢查/驗統計 </p><!--16--><p> </p><p> 製表/元氣周報
108年泌尿道結石檢查/驗統計

製表/元氣周報

患者 健保 男性

延伸閱讀

醫材爭議蘇痛批衛福部 衛福部：一切遵照院長指示

醫材新制惹議 健保署長自責：錯在沒做好溝通

健保醫材自付差額暫緩施行 李伯璋會議上哽咽作結

自費醫材訂上限 惹怒醫界 驚動蔡總統

相關新聞

瓦拉米、八通關熊出沒 玉管處籲遵守有熊國安全守則

花蓮卓溪鄉南安、瓦拉米步道等多個地點，近日接連拍到台灣黑熊影像，或在樹幹發現熊爪抓痕，顯示黑熊出沒的痕跡。玉山公園國家管...

手指痛到沒辦法沖馬桶 竟是乾癬性關節炎上身

沖馬桶是日常生活中最簡單不過的動作，但有人一沖馬桶，手指就感到莫名疼痛。55歲張姓男子，從20多年前 ，關節常感覺腫痛，...

長隧道首例！南迴改安朔草埔段30日起試辦大型重機通行

交通部公路總局今天宣布，南迴改安朔～草埔段6月30日12時起試辦開放大型重型機車通行，為期六個月，這也是國內長隧道第一次...

日本腦炎晚報到 今一次增3例本土個案40歲以上別輕忽

過去國內日本腦炎疫情幾乎都在5月進入流行期，今年疫情稍微晚到，疾病管制署今日公布，國內一口氣增加3例日本腦炎確定病例，患...

國際疫情急速竄升是因新冠病毒變強？國內專家這樣分析

國內新冠肺炎疫情趨緩，台灣民眾恢復正常生活，但全球疫情卻創下單日新增病例新高紀錄，國內專家認為，國際疫情急速竄升並非因病...

影／健保改革 陳時中：與社會廣泛討論研擬配套措施

衛福部長陳時中今晚至南投縣草屯鎮，與醫事、長照人員和防疫團隊餐敘，陳時中表示，目前防疫有初步成功，靠的就是第一線防疫人員...

健保大數據／尿路結石治療 全台4大醫療院所

●林口長庚醫院

健保大數據／高蛋白食物易致結石 健身者更要多喝水

泌尿道結石（尿路結石）是泌尿系統常見的疾病，腎臟製造尿液後，經由輸尿管到膀胱儲存，等到一定容量時再由尿道排空。由於腎臟具...

健保大數據／體外震波打結石最常用 但這些人不適合

泌尿道結石可能發生在腎臟、輸尿管、膀胱，依據結石的大小、所在位置的不同，處理的方式也各異。在台灣做最多的是就是體外震波碎...

健保大數據／結石好痛 患者就近治療 厝邊醫院門診居冠

108年泌尿道結石門診件數以區域醫院門診人數最多，達39萬1061件。前台北市衛生局長、亞洲泌尿醫學會秘書長邱文祥表示，...

健保大數據／小石頭大困擾 男性泌尿道結石為女性兩倍

泌尿道長了小石頭，一開始可能沒有感覺、相安無事，但當石頭從腎臟一路滑下來，掉到輸尿管，可能引起排尿不順、劇烈疼痛。根據健...

四合一疫苗供貨不足 準小一生優先接種

Lisa的兒子去年底剛滿5歲，但她上班忙碌，遲遲無法帶孩子接種四合一疫苗，幾個月過去，衛生所不斷電話提醒，Lisa本預計...

熱門新聞

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

就是明天！賞「上帝戒指」日環食懶人包 氣象局最推這

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

7月新規上路！長榮加收訂位服務費 華航退改票變貴了

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。