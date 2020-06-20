健保大數據／小石頭大困擾 男性泌尿道結石為女性兩倍

泌尿道長了小石頭，一開始可能沒有感覺、相安無事，但當石頭從腎臟一路滑下來，掉到輸尿管，可能引起排尿不順、劇烈疼痛。根據健保署統計，108年因泌尿道結石就醫患者多達28萬餘人，男性遠高於女性。

健保資料庫顯示，108年因泌尿道結石就醫的患者多達28萬餘人，雖近兩年人數比106年的29萬多人少，但都不算明顯驟降，我國主診斷為泌尿道結石患者，近三年無太大變化。患者年齡都集中在50歲到59歲，在性別分布上，整體來看是男性的19萬人遠多於女性的9萬人，多出兩倍以上。

健保大數據顯示，108年泌尿道結石門診總件數達89萬2223件，不論醫學中心、地區醫院、區域醫院、基層院所，都是泌尿道結石患者就醫選擇項目。健保署署長李伯璋說，與多數疾病相比，尿道結石疾病位置明確、處置方式簡單，且機器設備都不複雜，區域醫院就可以提供民眾完善照顧。

李伯璋的論點，在泌尿道結石門診件數分布可得到證實，區域醫院門診件數最多，達39萬1061件。同樣是可近性高的地區醫院僅次區域醫院，門診件數為20萬7498件，第三為20萬4710件的醫學中心，最後是基層診所，為8萬8954件。李伯璋說，診所門診件數少，與泌尿專科醫師開設診所較少、設備不足有關，且診所僅能執行膀胱鏡取石術，連輸尿管鏡取石都需通過跨表申請，健保署審核才能執行。

108年泌尿道結石門診件數前10名的醫療機構中，醫學中心及區域醫院各占五間。北部醫院最多、共六間，中部三間次之，東部一間，南部醫院則直到第十四名才出現，為醫學中心奇美醫院。前20名，南部醫院僅占四名。

面對台灣泌尿道結石門診件數出現南北差異，李伯璋表示，泌尿道結石部分因素與飲食習慣有關，尤其水分攝取是否充足是關鍵。結石患者南北差異，可能與都市人的生活習慣不同有關，北部多久坐辦公室的上班族，南部除上班族外，也有不少勞工、農漁民等，坐冷氣房的民眾可能水分攝取不足或排尿次數不夠。

至於為什麼男性泌尿道結石患者是女性的兩倍？馬偕醫院泌尿科資深主治醫師林文州研判，可能與勞動工作者多為男性，一旦流汗多、攝取水分太少，就容易產生結石。另外，男性年紀一大，容易出現攝護腺肥大問題，餘尿會增加下泌尿道結石機會。

國內泌尿道結石檢查方法以腎臟、輸尿管、膀胱X光（KUB）最多，腎臟功能血液生化檢查次之、尿液檢查第三，腹部超音波、靜脈注射腎盂攝影較少。李伯璋說，當泌尿道結石有引發感染及腎臟功能問題之虞，才需多做檢驗。雖在美國泌尿道檢查黃金準則是使用電腦斷層，但其實X光就足以診斷。

108年泌尿道結石治療處置及手術件數，以區域醫院的6萬7072件奪冠、地區醫院次之、醫學中心排第三，最後才是基層診所。李伯璋表示，區域醫院門診件數多，治療人數自然多，醫學中心也可能將患者下轉至區域醫院治療，既不會占用醫學中心手術量、民眾也可盡快治療，無需忍痛排隊。

李伯璋也說，有關各級醫療院所對於泌尿道結石患者採保守治療或手術治療，都尊重專業認定。被問及是否鼓勵診所可朝專科診所方向發展？李伯璋說，樂見基層診所就能給予民眾最好的照顧，也鼓勵民眾住家附近若有泌尿道專科診所，也可優先考慮就近治療。

李伯璋提醒，若民眾有泌尿道結石疑似症狀，如背部痠痛或下腹不適，應盡速至家醫科或泌尿科鑑別診斷。如右腹疼痛除與盲腸炎有關，也可能是結石阻塞造成疼痛，若未及時處理，恐造成感染、發炎。應由醫師評估治療方式，小石頭可多喝水排除、大石頭則需與醫師討論開刀方式，並改善生活習慣。

泌尿道結石新治療方法不斷出現，李伯璋說，對病人好的東西，就會努力讓大家都有機會使用，「錢要花在刀口上。」其中逆行性腎臟內手術（RIRS），去年美國執行RIRS治療件數已超越體外震波碎石術、出現黃金交叉，健保署近期已接受這項在台灣自費需10萬元的新技術，納入健保給付申請。

108年泌尿道結石年齡層統計。

製表/元氣周報 108年泌尿道結石檢查/驗統計

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