四合一疫苗供貨不足 準小一生優先接種

Lisa的兒子去年底剛滿5歲，但她上班忙碌，遲遲無法帶孩子接種四合一疫苗，幾個月過去，衛生所不斷電話提醒，Lisa本預計上周帶孩子打針，結果一到診所，卻被告知今年四合一疫苗短缺，所以必須將庫存留給今年準備入學的小一新生，直呼「聽完心中三字經都飆出來了。」

媽媽們口中的四合一疫苗，就是我國常規疫苗中的「白喉、破傷風、非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗」，適合於孩子滿5歲至入小學前接種。北部開業診所醫師林應然表示，確實在近一、兩周起被衛生所告知，四合一疫苗短缺，疫苗優先保留給今年九月入學五歲童接種。

據了解，今年診所四合一疫苗貨量不足，與新冠肺炎有關。藥廠雖準時交貨，疫苗發送至各縣市衛生局，但由於衛生局人力幾乎都灑下處理新冠肺炎防疫業務，影響疫苗配送至合約院所時程，賽諾菲藥廠表示，疫苗生產無虞，供貨數量與國內批次調配有關，預計7月初可恢復正常。

疾管署副署長莊人祥表示，國內兒童常規疫苗中，確實出現四合一疫苗供貨量不足的狀況，但研判是因九月開學季將至，再加上近日國內新冠肺炎疫情趨緩，之前因疫情不敢帶孩子接種疫苗的家長湧現，造成短暫集中接種潮，才會出現供不應求的狀況。

莊人祥說，目前已緊急調貨，預計7月初就可恢復供貨，在半個月的過渡期中，若診所貨量較不足，先提供準備入學的小一新生接種，家長帶孩子接種前，可先致電診所詢問是否有存貨，避免白跑一趟。

南部開業所黃群峰表示，多年前也發生過四合一疫苗缺貨，當時對策也是準小一新生優先施打。四合一疫苗中的白喉、破傷風、百日咳及小兒麻痺病毒株，在孩子出生滿二個月、四個月、六個月接種中的五合一疫苗中都有，「不會暫時沒有打，就沒有抗體。」

四合一疫苗是「追加」作用，開業診所醫師詹前俊表示，因每個人體質差異，追加劑量有助獲得更好保護力，雖不急著接種，但建議在入小學前完成，近年各國都有研究發現百日咳患者增加，孩子進入小學開始群體生活，密切互相增加感染風險，追加劑能讓保護力持續到國中階段。