吸菸影響視力 「吸菸失明」菸盒新警示7月上路

台灣「菸品容器警示圖文」將從7月1日起從溫和圖片更換為寫實圖片，其中還包含「吸菸導致眼睛病變與失明」。但董氏基金會認為，即使換成更嚇人的圖示，但遺憾的是，台灣菸盒警圖面積十多年未曾改變，只印製35％，痛批警示圖面積過小，再努力也無法達到警示效果。

隨菸盒新警示上路日子接近，有網友質疑新的警圖太誇張，認為吸菸跟視力無關。但書田診所眼科主任醫師王司宏解釋，經研究顯示，吸菸會降低眼動脈血流速度，導致缺血性視神經病變，甚至產生急性無痛性視力喪失，特別是老菸槍恐成為老年性黃斑部病變，成為失明高危險群。

雖然台灣菸盒上的警示圖將變得更可怕，但董氏基金會執行長姚思遠指出，泰國、香港、印度、澳洲等國家或地區，菸品容器警示圖文面積早已超過85%，東帝汶甚至高達92%，台灣的警示圖文面積僅正反面的35％，為全球倒數第四，難以發揮菸害防制效果。

姚思遠呼籲，政府應儘速修法讓警示圖文面積擴大到85%以上並採素面包裝，即菸品外包裝底色皆為「土綠色」，且所有菸品品牌名稱呈現，只能統一的字體、字級與顏色，擠進全球15名，真的達到菸害防制效果也才對得起「公衛台灣」的名號。

亞太拒菸協會(APACT)永久榮譽秘書長陳紫郎也重申，菸品容器警示圖文政策要達到菸害防制最佳果效需同時具備3大重點，分別是警示圖文面積85%採素面包裝、內容是菸害寫實的呈現、二年需更換一次，才能是國際公認可預防青少年吸菸、促成吸菸者戒菸的最佳政策。

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