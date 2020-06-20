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國健署將擴大C肝篩檢、推健檢2.0 預期短期添健保壓力

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
衛福部長陳時中今天上午出席台大醫院125週年院慶暨智慧醫療研討會，台大醫院院長陳石池致贈戴口罩的防疫小熊。記者羅真／攝影
衛福部長陳時中今天上午出席台大醫院125週年院慶暨智慧醫療研討會，台大醫院院長陳石池致贈戴口罩的防疫小熊。記者羅真／攝影

全民健保安全準備金吃緊，衛福部積極推出新的預防醫學與照護計畫，國健署即將推動成人健檢2.0與擴大Ｃ肝篩檢，及早篩出病人的同時也能預期會短期增加健保支出，健保財務赤字壓力更甚。衛福部長陳時中日前接受聯合報專訪時首度表態要調漲保費，他今天重申其必要性，並強調會在符合社會期待的前提下進行調整。

我國健保開辦25年來曾四度調整保費費率，兩次調升、兩次調降。2002年自4.25%調升至4.55%，2010年調升至5.17％，2013年因二代健保補充保費收入讓安全準備金較充足，保費費率調降至4.91％，2016年再降至目前的4.69％。

衛福部社保司長商東福表示，保費費率下降、收入減少，使近年支出持續動用到安全準備金。2015年安全準備金高於四個月的保費支出，但截至今年5月底僅剩2.75個月，估計明年將低於1.5個月。

不僅原有的醫療支出將持續支用安全準備金，衛福部積極推出新的預防醫學與照護計畫也可能增加健保支出。國健署長王英偉舉例，國健署即將推動「成人預防保健2.0」，根據實證資料，針對不同年齡、不同對象規劃不同的篩檢套餐，像是高齡女性可增加骨密度篩檢。另外，國健署預計針對Ｃ肝發生率高的地方放寬篩檢年齡，這些新制更精準揪出病人，而病人就會提早使用到健保資源看病。

衛福部照護司正發展「照顧共聘2.0」，司長蔡淑鳳解釋，未來將透過資訊平台將病人的照顧需求進行分類，藉此媒合照服員，找到照服員與病人的最適照顧比例、最適照顧模式與經濟規模。預計年底提出試辦計畫，日後正式推廣至所有醫院時，就有可能支用到健保財務。

依據「全民健保財務平衡及收支連動機制」，當安全準備金月數將小於1.5個月，就達調升費率的條件。陳時中今天上午出席活動時表示，眼下勢必要增加保費規模，但會研議如何在符合社會期待的前提下進行調整。至於是否考慮以家戶總所得計收保費，他表示，此舉衝擊家戶概念，要審慎考慮。

商東福表示，健保會將於今年9月決定明年度的醫療服務總支出，11月左右據此研議如何調漲保費費率，至少要確保2022年底要能維持兩個月的安全準備金。

健保 保費 衛福部

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