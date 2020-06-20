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金門熱門景點擎天廳解封 7月起正常開放參觀
新冠肺炎疫情稍緩，受疫情影響原暫停開放的熱門景點擎天廳，經金門縣府積極與軍方協調後，於6月9日起改採限度開放；縣府今天又宣布配合7月1日將上路的安心旅遊，擎天廳、排雷紀實館及明德公園等景點，預計7月起正常開放，讓不少軍事迷都大呼，太棒了。
觀光處表示，擎天廳目前仍是軍事重地，雖免費參觀但須提前預約，目前採有限度的開放，每梯次僅開放一台車輛(20-25人為限)入內參訪，6月初一開放預約馬上報名額滿。
觀光處考量國內疫情已趨緩，縣府與軍方達成協議，自7月份起，擎天廳恢復於每周二上午、下午，周四上午及周六上午、下午各有3個梯次受理申請參訪；以個人名義申請者，限參加第1梯次及第4梯次行駛之接駁公車，參觀民眾仍需配合戴口罩，配合相關防疫措施。
另配合金防部6月30日至7月2日國軍精神戰力專案教育、7月11日至17日及9月12日至18日的專案演習，上述時間將停止開放參訪。相關詳細資訊可參考金門觀光旅遊網(https://kinmen.travel/zh-tw/guide/control-attraction)或洽詢電話： 082-372462。
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