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瓦拉米、八通關熊出沒 玉管處籲遵守有熊國安全守則
花蓮卓溪鄉南安、瓦拉米步道等多個地點，近日接連拍到台灣黑熊影像，或在樹幹發現熊爪抓痕，顯示黑熊出沒的痕跡。玉山公園國家管理處呼籲民眾若在野外與黑熊不期而遇，要安靜離開，切勿逗留甚至拍照打卡。
玉管處近日在臉書貼文提醒「熊出沒，注意」，表示近日山友、志工、研究團隊均回報，在花蓮南安及瓦拉米步道、山風一號橋、佳心及瓦拉米山屋附近、八通關古道等地方，都有熊出沒的跡證。
貼文並附上有熊國十大安全守則https://www.ysnp.gov.tw/upload/documents/20200415_140126.70555.pdf，供民眾參考。
花蓮林管處副處長王怡靖表示，林管處和在地社區合作共同守護黑熊，已請卓溪的巡守隊加強巡守，了解熊出沒的狀態與頻率，蒐集相關資料。王怡靖說，黑熊一般不會主動攻擊人，若在野外遇到，請安靜離開不要打擾，否則若是有人為干擾，可能會讓母熊遺棄小熊，讓年幼求生能力還不足的小熊，陷入危險的境況。
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