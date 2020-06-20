瓦拉米、八通關熊出沒 玉管處籲遵守有熊國安全守則

中央氣象局在午後雷雨頻繁的夏季，常呼籲在戶外活動的民眾小心雷擊，國內閃電偵測近年也逐漸受重視，不過每年有多少人遭閃電擊中受傷或死亡？消防署表示，每年雷擊傷亡人數非常少，國內沒有正式統計。氣象專家彭啟明呼籲，政府需要正視雷擊的危害，從正式災害統計開始。

2020-06-20 17:20