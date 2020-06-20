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瓦拉米、八通關熊出沒 玉管處籲遵守有熊國安全守則

聯合報 / 記者江良誠王燕華／連線即時報導
玉山國家公園內，近日有台灣黑熊現蹤。圖／翻攝玉山國家公園管理處臉書、屏科大黃美秀研究團隊提供
玉山國家公園內，近日有台灣黑熊現蹤。圖／翻攝玉山國家公園管理處臉書、屏科大黃美秀研究團隊提供

花蓮卓溪鄉南安、瓦拉米步道等多個地點，近日接連拍到台灣黑熊影像，或在樹幹發現熊爪抓痕，顯示黑熊出沒的痕跡。玉山公園國家管理處呼籲民眾若在野外與黑熊不期而遇，要安靜離開，切勿逗留甚至拍照打卡。

玉管處近日在臉書貼文提醒「熊出沒，注意」，表示近日山友、志工、研究團隊均回報，在花蓮南安及瓦拉米步道、山風一號橋、佳心及瓦拉米山屋附近、八通關古道等地方，都有熊出沒的跡證。

貼文並附上有熊國十大安全守則https://www.ysnp.gov.tw/upload/documents/20200415_140126.70555.pdf，供民眾參考。

花蓮林管處副處長王怡靖表示，林管處和在地社區合作共同守護黑熊，已請卓溪的巡守隊加強巡守，了解熊出沒的狀態與頻率，蒐集相關資料。王怡靖說，黑熊一般不會主動攻擊人，若在野外遇到，請安靜離開不要打擾，否則若是有人為干擾，可能會讓母熊遺棄小熊，讓年幼求生能力還不足的小熊，陷入危險的境況。

玉山國家公園內的樹幹上，近日出現黑熊留下的爪痕。圖／翻攝玉山國家公園管理處臉書
玉山國家公園內的樹幹上，近日出現黑熊留下的爪痕。圖／翻攝玉山國家公園管理處臉書

台灣黑熊 山友 外遇

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