別以為靜脈曲張只是外觀不佳 醫警告恐增血栓風險

防疫期間，在家工作，久坐又沒運動，不少患者因久坐腳麻求診，發現竟出現靜脈曲張。台北長庚靜脈曲張特別門診醫師張學倫表示，靜脈曲張患者僅半數出現症狀，多數民眾認為靜脈曲張僅導致外觀不佳，偶爾腳痠，但研究顯示，比起一般人，靜脈曲張患者發生血栓機率，高出五倍，甚至吾出現肺栓塞。

長庚醫院進行大規模研究，運用健保資料庫，在2001年到2013年，針對21萬名靜脈曲張患者，瞭解後續出現其他疾病的機率，發現與一般人相比，靜脈曲張患者多出5.3倍機率出現深層靜脈栓塞、肺阻塞則是1.73倍、周邊動脈疾病為1.72倍。

張學倫說，靜脈曲張就像是高血壓，平常不會有症狀，但症狀出現後，後續併發疾病可能致命。靜脈曲張通常與體質、年齡有關，若後天生活習慣不佳，如久站、久坐，都可能誘發靜脈曲張。

靜脈曲張治療，通常建議穿著醫療級彈性襪或是改變生活習慣，減少久坐、久站，搭配抬腿讓血液回流，避免靜脈曲張惡化。不過有些年紀大的患者，手的力氣不足，沒辦法自行穿彈性襪，反而讓靜脈曲張更加嚴重。

88歲的王姓伯伯是獨居榮民，因為嚴重靜脈曲張就醫，醫師告知目前有靜脈曲張的微創雷射治療，不過術後需穿一個月的彈性襪，王伯伯一聽到彈性襪就對手術卻步，他自知沒力氣穿脫，也沒人可以幫他。

張學倫說，有部分靜脈曲張患者對於穿彈性襪有困難，除了要有力氣，加上只有晚上睡覺不需要穿，其餘時間都要穿著，有些人皮膚敏感，可能因此過敏，導致術後效果不佳。

對於穿不住或無法穿彈性襪的靜脈曲張患者，目前可選擇靜脈膠手術，原理與其他手術相同，破壞體內已無法使用的靜脈，再讓淤積在下肢的血液順利回流心臟。靜脈膠與微創雷射手術相比，效果相同，但前者價格不菲，好處是不用穿彈性襪，後者價格較低，但需要穿彈性襪，張學倫說，患者可經醫師評估後選擇。