影／七彩吊橋開放 大小遊客都成網美搶拍美照

南投縣雙龍七彩吊橋今天啟用，布農族八部合音天籟迎接嘉賓，首日湧進二千多名遊客，一歲多的女童和八十多歲阿嬤，都擺出各種姿勢搶拍吊橋、瀑布、峽谷網美照打卡，也有遊客邊走邊直播，七彩吊橋成了打卡熱點。信義鄉長全志堅說，將再開放3000階的天時棧道歡迎遊客挑戰全程，體驗「布農腿」。

南投縣長林明溱說，雙龍七彩吊橋歷經辛苦，克服天險阻障，打造絕美又壯麗七彩吊橋，從預售門票至今，預購票數已逾3萬張，他有信心縣府、日管處和信義公所投資的5500萬元資金很快能回收，也能創下媲美清境高空步道的觀光商機。

布農族長老和民和國中濁岸合唱團表演八部合音和迎賓舞迎接遊客，原住民天籟及壯闊的自然景觀，讓遊客相當震撼。

林明溱和立委許淑華、馬文君帶領遊客踏上七彩吊橋，走在高達110公尺的吊橋上，一開始都覺得有點搖晃抓住護欄，但清風徐來和觸目所及下的雙龍瀑布、峽谷和七彩吊橋美景，讓大家忘了緊張，搶著擺姿勢拍各種美照。來自彰化林小姐說，她好不容易搶到首日門票，看到秘境美景相當值得，第一時間直播和親友分享美景。