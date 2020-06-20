基隆海科館有鱟保育基地 成功進行成鱟繁殖與鱟苗照護

今天是國際鱟保育日。基隆國立海科館今年初在潮境海洋中心進行成鱟繁殖與鱟苗照護經驗傳承，成立台灣本島唯一鱟保育基地，生長情況良好。今天起到6月30日，到潮境海洋中心參觀並與鱟一起拍照打卡上傳臉書，就能獲贈小禮品1份。

海科館表示，鱟是一種幼時生活在潮間帶泥灘地，長大會在沿岸淺海生活的大型節肢動物，從4億8千萬年前就存在地球上。鱟都棲息在海岸區域且易受海岸環境影響，也被視為海岸泥灘溼地的健康指標物種及旗艦物種。

海科館長陳素芬說，國內能經常性觀察到三棘鱟，稚鱟的地區只有金門與澎湖。台灣本島西海岸及北海岸部分港口，大多只發現成鱟被捕上岸或是販賣。去年嘉義布袋稚鱟調查，才好不容易發現暌違14年的稚鱟。

由於三棘鱟被捕捉抽血供作鱟試劑以作為醫療用品、藥物及疫苗上細菌的檢測必需品，同時有被食用、混獲、海洋汙染、海岸人工化與開發等不同或複合壓力因素，造成族群長期的衰退。三棘鱟去年3月被國際自然保育聯盟（IUCN）列入瀕危物種。

海科館產學交流組主任陳麗淑表示，曾有鱟江之稱的基隆，以往鱟滿基隆的景象到現今海岸無鱟，從認識鱟及復育開始，希望海科館能成為台灣本島的鱟復育基地，慢慢進而推動保育的概念。