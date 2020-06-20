網傳三倍券買台鐵票再退現賺1940？ 交部：會付出代價

振興三倍券7月15日開放領取使用，原是政府美意，用來刺激經濟，不過近日在網路上就流傳鐵道迷一套「套利公式」，只要將3000元全部拿來買台鐵車票，退費後扣掉手續費可賺1940元。對此，交通部表示用三倍券買就會退三倍券，不會是退現金，並透露若有這種退換現象「將付出代價」。

按鐵道迷的套利公式，當出1000元買3000元的三倍券後，拿去台鐵購買車票，新城至嘉義自強號全票三張，一張1002元，三張共3006元，用三倍券支付完後，自付零錢6元。

接著到候車室吹冷氣10分鐘，再到另外窗口辦理退票，扣掉三張手續費20元乘三張共60元，退回現金2946元，再扣除個人成本1006元（花1000元買三倍券加6元車票錢），結果不用做任何消費可實拿現金1940元，台鐵則賺60元。

對此，台鐵局表示，由於目前尚未公布如何處理三倍券購買車票後的退費處理方式，無法確認是否可以如此退現。

不過交通部表示，行政院跨部會會議中有討論到，用三倍券買東西，要退費就是用三倍券退，就跟信用卡付費後，要退錢也是退回信用卡一樣。三倍券的目的是要讓民眾走出戶外刺激消費，想要換成現金的事都不會發生。

至於交通運輸車票退費規定，交通部說等中央流行疫情指揮中心完全確認後公布，能確定的是關在家裡的消費行為不被鼓勵，也不會讓商家配合民眾用三倍券退現金，有其配套存在避免這種現象發生，未來有上述退換行為將會付出代價。至於代價為何，待指揮中心對外說明。