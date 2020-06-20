快訊

不開鍘！黃健庭婉拒監院副院長 國民黨：民進黨非真心借重人才

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手指痛到沒辦法沖馬桶 竟是乾癬性關節炎上身

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐（左一）、乾癬性關節炎患者張先生（左二）、台灣抗風濕病聯盟董事長蔡世滋（右二）、台大醫院皮膚部主任蔡呈芳（右一）。記者陳雨鑫／攝影
北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐（左一）、乾癬性關節炎患者張先生（左二）、台灣抗風濕病聯盟董事長蔡世滋（右二）、台大醫院皮膚部主任蔡呈芳（右一）。記者陳雨鑫／攝影

馬桶是日常生活中最簡單不過的動作，但有人一沖馬桶，手指就感到莫名疼痛。55歲張姓男子，從20多年前 ，關節常感覺腫痛，從手指到腳踝、腰部。一開始他以為是腰痠背痛，骨科診斷椎間盤突出，接受復健治療，但疼痛感卻完全沒有消失，自行尋覓按摩師幫忙，沒有想到愈壓愈痛。後來張先生突然想到，20歲時曾被診斷乾癬，醫師提醒後續恐出現「乾癬性關節炎」，就醫後果然是乾癬性關節炎惹禍。

台灣乾癬暨皮膚免疫醫學會理事長、台大皮膚部主任蔡呈芳表示，台灣約有千分之三的民眾罹患乾癬，每年就診人數約8到10萬人，國際上罹患男女比例相當，但台灣數據顯示，男性多於女性，且男性患者多為「嚴重型乾癬」。

蔡呈芳表示，乾癬患者中約三成合併乾癬性關節炎，以台灣人口換算，約有2萬人長期為乾癬性關節炎所苦。乾癬性關節炎，顧名思義是伴隨乾癬發生，通常先出現乾癬皮膚症狀，再出現乾癬性關節炎，過程平均約8年，這是典型的乾癬性關節炎發病模式。

蔡呈芳表示，有些乾癬患者是皮膚症狀與關節炎同時出現，最棘手的是乾癬性關節炎比皮膚症狀早出現，臨床上也最難診斷。

中華民國風濕病醫學會理事長、北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，臨床上曾遇過年輕時就出現嚴重的關節疼痛，直到83歲才出現皮膚症狀的乾癬病例，患者一直被誤以為是痛風或類風濕性關節炎

乾癬性關節炎診斷，只能觀察皮膚症狀，即使已知乾癬性關節炎的患者，有些尿酸比較高，但仍難以透過尿酸判定，這也使先出現關節炎再出現皮膚症狀的患者，無法正確診斷，長期飽受關節疼痛或變形之苦。

蔡呈芳表示，雖然臨床上無法先透過皮膚症狀確定是否為乾癬性關節炎，但乾癬性關節炎仍有幾種具指標性的臨床表現，七成以上的患者都會出現「香腸指」，同一個指頭內，有多個關節受損，且造成指間軟組織水腫或指甲變形，做特定動作時關節僵硬等。

他說，有些民眾長時間拿手機，放下手機後發現手指關節僵硬，必須要用另一隻手協助鬆開，或使用鍵盤太過用力時，手部關節疼痛不適，都是可能的指標症狀之一。

乾癬性關節炎好發頸部、腰椎及髖關節、手肘及手指、腳趾與足部、膝蓋；有8成5的患者會出現指甲病變，包含指甲下角化、甲床分離、點狀凹陷、粉碎性指甲等。

蔡長祐說，乾癬性關節炎若是沒有積極處理，發病後2年內，有47％的患者會出現不可逆的關節變形問題，特別是手部關節，無法正常彎曲，連拿筷子、扣鈕釦等基本生活能力都會受影響，而皮膚症狀以及變形關節，連帶會影響到患者的心理及社交生活。

蔡長祐表示，治療乾癬性關節炎初步使用非類固醇消炎止痛藥及免疫調節劑，近年發展生物製劑，有5到6種針劑生物製劑可幫助延緩患者關節變形，控制皮膚症狀，但患者必須定期打針；現在也有口服標靶藥物，6月已通過健保給付，研究顯示治療二周後，患者關節脹痛症狀可望紓緩。

乾癬患者中約有3成會合併乾癬性關節炎，而好發部位以手部為最多。記者陳雨鑫／攝影
乾癬患者中約有3成會合併乾癬性關節炎，而好發部位以手部為最多。記者陳雨鑫／攝影

類風濕性關節炎 患者 馬桶

延伸閱讀

心臟病、腦中風、癌症上身？！醫說：恐與這項飲食習慣有關

男子便秘腹脹竟大腸癌上身 這些危險生活習慣要避免！

與新冠一樣都會肺纖維化的硬皮症 不再無藥可醫

宣傳費跟前朝比九牛一毛？游淑慧酸黃珊珊「柯文哲上身」

相關新聞

手指痛到沒辦法沖馬桶 竟是乾癬性關節炎上身

沖馬桶是日常生活中最簡單不過的動作，但有人一沖馬桶，手指就感到莫名疼痛。55歲張姓男子，從20多年前 ，關節常感覺腫痛，...

長隧道首例！南迴改安朔草埔段30日起試辦大型重機通行

交通部公路總局今天宣布，南迴改安朔～草埔段6月30日12時起試辦開放大型重型機車通行，為期六個月，這也是國內長隧道第一次...

日本腦炎晚報到 今一次增3例本土個案40歲以上別輕忽

過去國內日本腦炎疫情幾乎都在5月進入流行期，今年疫情稍微晚到，疾病管制署今日公布，國內一口氣增加3例日本腦炎確定病例，患...

網傳三倍券買台鐵票再退現賺1940？ 交部：會付出代價

振興三倍券7月15日開放領取使用，原是政府美意，用來刺激經濟，不過近日在網路上就流傳鐵道迷一套「套利公式」，只要將300...

訂機票要更謹慎 長榮下個月起收訂位服務費、華航退票手續費漲

全球疫情稍緩，許多人都在等著出國，然而，消費者未來出國訂機票要更謹慎，使用者付費及消費者承擔的費用都會增加，首先長榮航已...

癌症奪命！雲林縣衛生局：定期健檢、早發現早治療

衛生福利部16日公布108年度國人十大死因，以惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎居死亡前三名，死亡人數高達17萬5千多人。雲林縣衛...

不捨一級保育類草鴞落難 高市農業局野放返回大自然

今年3月，熱心民眾在高雄路竹整地發現一隻貓頭鷹幼鳥，經農業局人員確認是草鴞亞成鳥，列入一級瀕臨絕種保育類野生動物，因棲地...

奇美醫院運用AI輔助急診 一鍵預測流感是否會併發肺炎

長輩身體不適就醫，有時講不清楚身體哪裡不舒服，資淺的年輕醫師尤其傷腦筋。奇美醫院是國內首家將人工智慧（AI）技術應用於急...

蘇花改今起最慢不能低於50公里 取締龜速車沒有寬容值

蘇花改今起設最低速限50公里，這是全台省道的首例，而宜蘭警方預計7月1日起正式取締龜速車，不過，為不讓有用路人因此誤解執...

基隆將建置18處社區共讀站 林右昌藍鯨圖書館共讀繪本

基隆市推動幼兒閱讀風氣，為每名幼兒園小朋友申辦社區圖書館借閱證，並送給2500名大班畢業生每人1本童書，市長林右昌今天前...

連日高溫 新北市府啟動防熱機制

新北市府今天發布高溫預警，環保局洗街車已在全市板橋、三重等區灑水降溫。市府表示，中央氣象局對新北市等地發布「橙燈」高溫資...

花蓮4天抓到6隻巨口鯊 保育團體疾呼禁捕

罕見巨口鯊在全世界僅記錄到200多隻，花蓮占大宗。根據漁業署統計，6月15日到18日，短短4天就有6隻巨口鯊在花蓮海域被...

熱門新聞

屈臣氏第3波口罩6月20日限量到貨！網路門市有「青蘋綠色中衛口罩」

8千房租繳不出！夫懶得上班 懷胎6月孕婦挺大肚揮汗跑外送

看日環食要用太陽濾鏡 不可用太陽眼鏡、相機底片

颱風生成活躍期？ 賈新興：7月26日之後

胃藥再爆致癌風波 7月底前藥廠需繳回檢驗報告否則下架

全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。