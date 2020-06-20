手指痛到沒辦法沖馬桶 竟是乾癬性關節炎上身

沖馬桶是日常生活中最簡單不過的動作，但有人一沖馬桶，手指就感到莫名疼痛。55歲張姓男子，從20多年前 ，關節常感覺腫痛，從手指到腳踝、腰部。一開始他以為是腰痠背痛，骨科診斷椎間盤突出，接受復健治療，但疼痛感卻完全沒有消失，自行尋覓按摩師幫忙，沒有想到愈壓愈痛。後來張先生突然想到，20歲時曾被診斷乾癬，醫師提醒後續恐出現「乾癬性關節炎」，就醫後果然是乾癬性關節炎惹禍。

台灣乾癬暨皮膚免疫醫學會理事長、台大皮膚部主任蔡呈芳表示，台灣約有千分之三的民眾罹患乾癬，每年就診人數約8到10萬人，國際上罹患男女比例相當，但台灣數據顯示，男性多於女性，且男性患者多為「嚴重型乾癬」。

蔡呈芳表示，乾癬患者中約三成合併乾癬性關節炎，以台灣人口換算，約有2萬人長期為乾癬性關節炎所苦。乾癬性關節炎，顧名思義是伴隨乾癬發生，通常先出現乾癬皮膚症狀，再出現乾癬性關節炎，過程平均約8年，這是典型的乾癬性關節炎發病模式。

蔡呈芳表示，有些乾癬患者是皮膚症狀與關節炎同時出現，最棘手的是乾癬性關節炎比皮膚症狀早出現，臨床上也最難診斷。

中華民國風濕病醫學會理事長、北榮過敏免疫風濕科主任蔡長祐表示，臨床上曾遇過年輕時就出現嚴重的關節疼痛，直到83歲才出現皮膚症狀的乾癬病例，患者一直被誤以為是痛風或類風濕性關節炎。

乾癬性關節炎診斷，只能觀察皮膚症狀，即使已知乾癬性關節炎的患者，有些尿酸比較高，但仍難以透過尿酸判定，這也使先出現關節炎再出現皮膚症狀的患者，無法正確診斷，長期飽受關節疼痛或變形之苦。

蔡呈芳表示，雖然臨床上無法先透過皮膚症狀確定是否為乾癬性關節炎，但乾癬性關節炎仍有幾種具指標性的臨床表現，七成以上的患者都會出現「香腸指」，同一個指頭內，有多個關節受損，且造成指間軟組織水腫或指甲變形，做特定動作時關節僵硬等。

他說，有些民眾長時間拿手機，放下手機後發現手指關節僵硬，必須要用另一隻手協助鬆開，或使用鍵盤太過用力時，手部關節疼痛不適，都是可能的指標症狀之一。

乾癬性關節炎好發頸部、腰椎及髖關節、手肘及手指、腳趾與足部、膝蓋；有8成5的患者會出現指甲病變，包含指甲下角化、甲床分離、點狀凹陷、粉碎性指甲等。

蔡長祐說，乾癬性關節炎若是沒有積極處理，發病後2年內，有47％的患者會出現不可逆的關節變形問題，特別是手部關節，無法正常彎曲，連拿筷子、扣鈕釦等基本生活能力都會受影響，而皮膚症狀以及變形關節，連帶會影響到患者的心理及社交生活。