長隧道首例！南迴改安朔草埔段30日起試辦大型重機通行

交通部公路總局今天宣布，南迴改安朔～草埔段6月30日12時起試辦開放大型重型機車通行，為期六個月，這也是國內長隧道第一次開放大型重機行駛，預估16萬5761人受惠。

南迴改安朔～草埔段於去年12月23日通車，該路段設置有長約4.6公里的草埔森永隧道。公總說，考量國內尚未有長隧道通行大型重型機車的前例及管理經驗，因此為評估該隧道通行大型重型機車的適宜性，特委託立場公正的中華民國運輸學會辦理試辦草埔隧道通行大型重型機車計畫。期間也邀請了民間機車團體共同討論試辦內容。

公總說，試辦期間由於草埔森永隧道為國內首座試辦開放大型重型機車通行的長隧道，中華民國運輸學會將以抽樣方式觀測與檢核隧道內的秩序、行為、安全及環境指標，並以公正且客觀的立場於試辦後分析執行成效，評估開放大型重型機車通行的適宜性。

以秩序指標來說，會看違規件數；環境指標看隧道內照明，以及溫度、一氧化碳和廢棄等偵測；行為指標看違規行為件數、抽樣時段行駛交通量；安全指標則會看死亡與受傷事故件數等。最後再評估是否正式上路。空氣品質上會注意，若下降會有通風模式，讓隧道品質維持一定水準。

公總說，不只要觀察大型重機，小客車、大客車還有未來大貨車進來，都是觀察依據，也不只看門檻是否達標，也會看事故車種比例。

至於年底試辦完何時開放，公總說會縮到最短時間，學會將每季、每月檢討，試辦第五個月時就會檢討大概狀況，讓後續整個推動政策時間能夠降到最低，甚至無縫接軌。

公總提醒，大型重機駕駛人特別注意，試辦路段中台9線427k+300～437k+600（安朔～草埔段）最高速限70公里/小時，並設置有最低速限50公里/小時，請依速限標誌行車。

另外公總說，進入草埔森永隧道應該開啟頭燈，與前車保持50公尺行車安全距離，且隧道內禁止變換車道，更禁止超速、超車、逼車等危險駕駛行為，另該隧道限制大型車行駛外側車道，大型重機如行駛外側車道時，請務必與大型車保持安全間距。