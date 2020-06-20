癌症奪命！雲林縣衛生局：定期健檢、早發現早治療

衛生福利部16日公布108年度國人十大死因，以惡性腫瘤、心臟疾病及肺炎居死亡前三名，死亡人數高達17萬5千多人。雲林縣衛生局也公布縣十大死因，惡性腫瘤也為雲林縣十大死因之冠。衛生局指出，十大死因多與慢性病有關，主要是民眾生活習慣不良積累而成。衛生局長曾春美表示，民眾除養成健康的生活習慣，保持規律運動外，也需定期健康檢查，衛生局將於7月11日起至9月20日舉辦18場「整合性社區健康篩檢服務」，免費為民眾健檢。

根據衛生局資料統計，雲林縣108年度的十大死因，以惡性腫瘤（即癌症）為首，依序為心臟疾病（高血壓性疾病除外）、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、慢性肝病及肝硬化、腎炎、腎病症候群及腎病變、高血壓性疾病等，與前年排名相同。

衛生局指出，癌症是威脅縣民生命最大的殺手，去年就奪走2009人性命，其中又以肝癌及肝內膽管癌居冠，氣管、支氣管、肺癌為第二死因；第三名為結腸、直腸和肛門癌；第四名口腔癌；第五名女性乳癌；第六名前列腺癌；第七名食道癌；第八名胃癌；第九名胰臟癌；第十名子宮頸及部位未明示子宮癌。

衛生局長曾春美表示，十大死因的病症，多與慢性病有密切關聯，缺乏運動、肥胖及不健康的飲食，或吸菸、嚼檳榔及酗酒皆是造成罹病的主因，因此提醒民眾務必調整正常的作息，養成良好生活習慣，規律運動、多攝取營養食物，並定期至醫院健康檢查。