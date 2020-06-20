十足目虹彩病毒侵台 黃偉哲視察養蝦場
台灣口蹄疫區除名，卻又遭逢「十足目虹彩病毒」入侵，台南雖未中招，但市長黃偉哲今天還是視察養蝦場，他說，現在不僅要守住滷肉飯，還要守住蝦仁飯和蝦仁肉圓。
黃偉哲今天視察台南市南區養蝦場，現場撈起養殖蝦隻，每隻都活潑亂跳，健康情形良好，黃偉哲也感到很滿意說，「現在要守住我們的大蝦」。
黃偉哲表示，蝦子是台南重要、也是台灣重要的養殖物，如今台灣受到「十足目虹彩病毒」侵襲，大家都非常緊張，農委會和市府農業局也會配合研究防治方式阻擋。
他說，台灣守住未讓非洲豬瘟進來，也讓口蹄疫區除名，現在則是要照顧養蝦場，莫讓不相關或奇奇怪怪的人來，滷肉飯守住了，現在要守住蝦仁飯和蝦仁肉圓。
他表示，台南有200多場養蝦場，一年產值高達新台幣7億元，大家不要緊張，和政府配合，做好消毒就行了。
黃偉哲接著出席台南市南區海洋產業座談會時也說，台灣已有16場養蝦場受到「十足目虹彩病毒」侵襲，這對蝦類、甲殼類、螃蟹的影響很大，目前台南未受影響，一定要守住。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言