十足目虹彩病毒侵台 黃偉哲視察養蝦場

台灣口蹄疫區除名，卻又遭逢「十足目虹彩病毒」入侵，台南雖未中招，但市長黃偉哲今天還是視察養蝦場，他說，現在不僅要守住滷肉飯，還要守住蝦仁飯和蝦仁肉圓。

黃偉哲今天視察台南市南區養蝦場，現場撈起養殖蝦隻，每隻都活潑亂跳，健康情形良好，黃偉哲也感到很滿意說，「現在要守住我們的大蝦」。

黃偉哲表示，蝦子是台南重要、也是台灣重要的養殖物，如今台灣受到「十足目虹彩病毒」侵襲，大家都非常緊張，農委會和市府農業局也會配合研究防治方式阻擋。

他說，台灣守住未讓非洲豬瘟進來，也讓口蹄疫區除名，現在則是要照顧養蝦場，莫讓不相關或奇奇怪怪的人來，滷肉飯守住了，現在要守住蝦仁飯和蝦仁肉圓。

他表示，台南有200多場養蝦場，一年產值高達新台幣7億元，大家不要緊張，和政府配合，做好消毒就行了。

黃偉哲接著出席台南市南區海洋產業座談會時也說，台灣已有16場養蝦場受到「十足目虹彩病毒」侵襲，這對蝦類、甲殼類、螃蟹的影響很大，目前台南未受影響，一定要守住。