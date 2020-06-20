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台南109年首例日本腦炎 患者插管治療

中央社 / 台南20日電

台南市出現今年首例日本腦炎確診病例，患者9日發病，13日急診就醫，目前插管治療中。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市首例日本腦炎確診病例，是家住台南市歸仁區的40多歲男子，9日出現反覆高燒、頭痛、倦怠等症狀，13日因意識改變至成大醫院急診就醫，觀察後轉入加護病房插管治療，衛生福利部疾病管制署綜合研判是日本腦炎。

衛生局調查，這名男子平時活動地點以住家及工作地為主，住家附近1公里內有豬舍及水稻田等高風險環境，研判感染地可能是居住地附近；衛生局已前往懸掛捕蚊燈，展開誘捕病媒蚊等防治措施，並加強附近民眾的衛教宣導。

疾病管制署流行病學資料顯示，台灣日本腦炎病例主要發生於每年5月至10月，6月至7月是流行高峰期。國內傳播日本腦炎病媒蚊主要是三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊。

日本腦炎病媒蚊主要孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰是黃昏與黎明時段，豬則是病毒的主要增幅宿主。

感染日本腦炎可能會出現急性神經症狀，包括發燒、頭痛、意識障礙、嘔吐、頸部僵硬、抽筋、肌張力異常、腦膜刺激症狀及精神症狀（譫妄、意識不清）等，嚴重者可能導致死亡，致死率20%至30%。感染日本腦炎容易遺留嚴重的神經性或精神性後遺症，目前無治療藥物，疫苗接種是最有效的預防方法。

日本腦炎 衛生局 病媒蚊

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