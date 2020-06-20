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不捨一級保育類草鴞落難 高市農業局野放返回大自然

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市農業局副局長鄭清福（右一）會同植物防疫及生態保育科人員執行任務，昨將草鴞帶往山區野放。圖／高市農業局提供
高市農業局副局長鄭清福（右一）會同植物防疫及生態保育科人員執行任務，昨將草鴞帶往山區野放。圖／高市農業局提供

今年3月，熱心民眾在高雄路竹整地發現一隻貓頭鷹幼鳥，經農業局人員確認是草鴞亞成鳥，列入一級瀕臨絕種保育類野生動物，因棲地已遭機具破壞，農業局人員帶至特有生物保育中心急救站收容與照護，昨天傍晚，副局長鄭清福帶領同仁前往高雄山區野放，小草鴞帶著眾人的祝福展開新生活。

草鴞是目前已知的12種貓頭鷹中，唯一在草地棲息與繁殖的留鳥。市府農業局指出，草鴞是夜行性動物，臉部扁平、臉盤會有灰白色，邊緣有細黑紋連成的深色輪廓，類似心型或蘋果剖面，所以又名蘋果鳥、猴面鷹，草鴞大多分布在西南部丘陵鄰近耕地，近年因棲地消失與食物來源的鼠類減少，列入一級瀕臨絕種的保育類野生動物。

3月上旬，民眾在路竹工業區整地發現一隻貓頭鷹幼鳥，通報市府農業局生態保育科人員到場搶救，由於幼鳥臉上有著草鴞典型的蘋果臉，立即判斷落難貓頭鷹是草鴞亞成鳥，送往壽山動物園獸醫檢查，確認無外傷後轉送特有生物研究保育中心的野生動物急救站。

農業局指出，經過專業人員照護與野放訓練，為避免草鴞失去野外生存技能，徵詢專家意見後，擇定目前高雄仍有其他草鴞活動的區域進行野放，同時在草鴞裝設腳環，持續觀察與追蹤這隻野放草鴞。

考量草鴞生活習性，農業局副局長鄭清福昨天傍晚帶著生態保育科人員前往山區野放，鳥籠打開後，小草鴞飛向天際，不久後消失在眾人眼前。農業局表示，此次草鴞救援凸顯社會大眾保育觀念的重要性，民眾若發現野生動物需要救援，可撥打1999服務電話來尋求專業協助。

草鴞臉部特徵明顯，上寬下窄的臉型很像蘋果剖面，所以又有蘋果鳥之稱。圖／高市農業局提供
草鴞臉部特徵明顯，上寬下窄的臉型很像蘋果剖面，所以又有蘋果鳥之稱。圖／高市農業局提供
經過3個月照顧，草鴞飛向天際，重新返回大自然生活。圖／高市農業局提供
經過3個月照顧，草鴞飛向天際，重新返回大自然生活。圖／高市農業局提供

野放 貓頭鷹 保育類野生動物

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