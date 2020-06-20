不捨一級保育類草鴞落難 高市農業局野放返回大自然

今年3月，熱心民眾在高雄路竹整地發現一隻貓頭鷹幼鳥，經農業局人員確認是草鴞亞成鳥，列入一級瀕臨絕種保育類野生動物，因棲地已遭機具破壞，農業局人員帶至特有生物保育中心急救站收容與照護，昨天傍晚，副局長鄭清福帶領同仁前往高雄山區野放，小草鴞帶著眾人的祝福展開新生活。

草鴞是目前已知的12種貓頭鷹中，唯一在草地棲息與繁殖的留鳥。市府農業局指出，草鴞是夜行性動物，臉部扁平、臉盤會有灰白色，邊緣有細黑紋連成的深色輪廓，類似心型或蘋果剖面，所以又名蘋果鳥、猴面鷹，草鴞大多分布在西南部丘陵鄰近耕地，近年因棲地消失與食物來源的鼠類減少，列入一級瀕臨絕種的保育類野生動物。

3月上旬，民眾在路竹工業區整地發現一隻貓頭鷹幼鳥，通報市府農業局生態保育科人員到場搶救，由於幼鳥臉上有著草鴞典型的蘋果臉，立即判斷落難貓頭鷹是草鴞亞成鳥，送往壽山動物園獸醫檢查，確認無外傷後轉送特有生物研究保育中心的野生動物急救站。

農業局指出，經過專業人員照護與野放訓練，為避免草鴞失去野外生存技能，徵詢專家意見後，擇定目前高雄仍有其他草鴞活動的區域進行野放，同時在草鴞裝設腳環，持續觀察與追蹤這隻野放草鴞。