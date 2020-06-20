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奇美醫院運用AI輔助急診 一鍵預測流感是否會併發肺炎

聯合報 / 記者羅真／台北即時報導
奇美醫院急診部高齡者科主任黃建程。記者羅真／攝影
奇美醫院急診部高齡者科主任黃建程。記者羅真／攝影

長輩身體不適就醫，有時講不清楚身體哪裡不舒服，資淺的年輕醫師尤其傷腦筋。奇美醫院是國內首家將人工智慧（AI）技術應用於急診科治療的醫院，醫師可一鍵判斷病人的重症與死亡風險，立即決定該讓病人回家還是收治住院。這項系統於去年底正式應用於臨床，目前可針對高齡者流感等六種疾病發展進行預測。

台大醫院今舉行智慧醫療研討會，奇美醫院急診部高齡者科主任黃建程出席分享上述系統的應用成果。他說，台灣人口快速老化，過去滿街娃娃車，未來滿街可能都是復康巴士。在急診現場觀察到，不少長者無法清楚描述病痛、病程變化，可能影響醫師判斷，因此奇美醫院發展AI協助預測疾病。

他說，長者罹患流感容易演變成重症，據統計，七到九成的流感死亡者都是高齡者。奇美醫院急診部的AI輔助治療計畫優先以高齡者流感為對象，運用奇美醫院與分院過去5500多筆數據建立預測模型，這套模型會綜合分析臨床病人的昏迷指數、三高病史、血液分析資料等各項生理特徵，幫助醫師判斷眼前病人的疾病預後，並提早介入適當醫療。去年落實於臨床至今，準確率約八到九成，準確率會隨著日後數據資料增加而成長。

曾有一名高齡94歲的老奶奶因流感就醫，剛開始並無肺炎，醫師也問不出更多細節。按照一般經驗，醫師可能會開藥讓她回家休息。

不過，她的主治醫師應用上述AI系統，按下電腦螢幕中的「老人流感病情預測」鍵，分析結果竟顯示，她有高達六成一的機率會得到肺炎，三成六的機率會得到敗血症，四成四的機率會死亡。當下，她的醫師立即將她收治住院。果不其然，老奶奶住院一天內病況就急速惡化、出現肺炎，醫療人員緊急救治，但她仍不幸於兩天後過世。

黃建程說，除了高齡者流感，現在這套系統還能預測急診病人胸痛、急性胰臟炎、高血糖、登革熱、肺炎等疾病的病情發展，更逐漸推廣至急診以外的其他科別，對資歷較淺的年輕醫師幫助尤高。

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