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日本腦炎晚報到 今一次增3例本土個案40歲以上別輕忽

聯合報 / 記者陳婕翎／即時報導
疾病管制署今日公布，國內一口氣增加3例日本腦炎確定病例，患者都是居住於南部，其中年僅30及40歲兩名重症患者仍在加護病房救治，疾管署副署長莊人祥提醒，日腦流行期未結束，40歲以上民眾別輕忽。記者陳婕翎／攝影
疾病管制署今日公布，國內一口氣增加3例日本腦炎確定病例，患者都是居住於南部，其中年僅30及40歲兩名重症患者仍在加護病房救治，疾管署副署長莊人祥提醒，日腦流行期未結束，40歲以上民眾別輕忽。記者陳婕翎／攝影

過去國內日本腦炎疫情幾乎都在5月進入流行期，今年疫情稍微晚到，疾病管制署今日公布，國內一口氣增加3例日本腦炎確定病例，患者都是居住於南部，其中年僅30及40歲兩名重症患者仍在加護病房救治，疾管署副署長莊人祥提醒，日腦流行期未結束，40歲以上民眾別輕忽。

莊人祥表示，今公布的三名確診者，分別為屏東縣萬丹鄉30多歲男性、屏東縣南州鄉50多歲男性及台南市歸仁區40多歲男性，三人近期均無旅遊史，平時活動地以居住地及工作地為主。工作地以工廠及市場為主，附近都有農田或豬舍，研判於居住地附近感染的可能性較高。

莊人祥說，3人發病日分別為5月30日、6月6日及6月9日，症狀主要都有腦膜炎症狀，包括發燒、頭痛及意識改變等，目前仍在住院治療。衛生單位已前往個案居住地周邊進行捕蚊燈懸掛及誘捕病媒蚊等防治措施，同時加強對當地民眾衛教宣導。

台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰。疾管署監測資料顯示，2016至2019年全國同期確定病例數分別為7、7、18及11例，雖創8年同期個案數新低，但不排除可能會再有個案，40歲以上成人疫苗接種率較低，為高風險族群，但各年齡層都有感染風險。

莊人祥說，大部分的人感染日本腦炎後大多無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗。

台灣以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。莊人祥呼籲，儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段到高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用防蚊藥劑。

莊人祥表示，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應加強防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

日本腦炎 疫苗 屏東縣

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