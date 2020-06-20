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金門機場送旅客日食眼鏡 超搶手索取一空

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
日環食即將於明天登場，今天上午尚義機場的遊客明顯增多，金門縣觀光處也特別機場入境大廳迎賓贈送日食眼鏡、邀請遊客共賞。記者蔡家蓁／攝影
日環食即將於明天登場，今天上午尚義機場的遊客明顯增多，金門縣觀光處也特別機場入境大廳迎賓贈送日食眼鏡、邀請遊客共賞。記者蔡家蓁／攝影

難得一見的日環食即將於明天登場，今天上午金門尚義機場的遊客明顯增多，金門縣觀光處也特別機場入境大廳迎賓贈送日食眼鏡、邀請遊客共賞，遊客都非常開心，只是因為日食眼鏡「超搶手」、且數量有限，有些旅客沒領到，讓觀光處趕緊現場「調貨」，才化解一場小尷尬。

「來自天空的金戒指，日環閃耀金門」，將是萬眾矚目焦點，盛況可期，今天就陸續有遊客趕來金門「追日」，上午觀光處長丁健剛與金門航站洪念慈主任、民宿旅遊發展協會理事長翁世白、航空公司代表以及觀光小天使「阿特」等人，在尚義機場入境大廳迎賓贈送日食眼鏡。

丁健剛表示，根據台北市天文館資料，本次日環食國內觀賞視野最佳地點是金門和嘉義，金門更是全國最早發生日食的地方，錯過再等195年，是此生必看的奇景。縣府為宣傳特別客製化設計日食眼鏡，邀請遊客共賞這「上帝掉落的金戒指」奇景。

今天到訪的有團客，來自嘉義的遊客，領隊酷玩國際旅行社羅姓經理表示，雖然嘉義也有日環食，但是大家想說可以順道來金門玩，所以他帶了30多人，來金門進行3天2夜的觀光旅遊。他也很感動縣府又主動、又貼心的迎賓禮，表示日食眼鏡設計的很可愛、又很有歷史意義，一定會珍藏起來。

翁世白則表示，最近遊客真的有增加，最少成長快5成，讓業者都很開心。

觀光處表示，明天下午1時30分，民宿旅遊發展協會在同安渡頭舉辦的「戰地轟天狗xUNPLOGx海堤音樂市集」也有配合網路活動發送自製日食眼鏡500副，觀光處提供500副給協會加碼送，發送方式以協會公告為準。

金門縣觀光處也特別在機場入境大廳迎賓贈送日食眼鏡，從嘉義專程來金門「追日」的團客，與小天使「阿特」開心合影。記者蔡家蓁／攝影
金門縣觀光處也特別在機場入境大廳迎賓贈送日食眼鏡，從嘉義專程來金門「追日」的團客，與小天使「阿特」開心合影。記者蔡家蓁／攝影

日環食

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