蘇花改今起最慢不能低於50公里 取締龜速車沒有寬容值

蘇花改今起設最低速限50公里，這是全台省道的首例，而宜蘭警方預計7月1日起正式取締龜速車，不過，為不讓有用路人因此誤解執法有空窗期，警方今天強調，如果在車流順暢情況下，刻意放慢速度，車速低於50公里，也不會放過，即日起就優先取締，且沒有寬容值，呼籲不要當龜速車、不要一車慢，當「路隊長」，拖累蘇花改的交通。

公路總局第四區養護工程處公告，今天（20日）起，蘇花改將正式調整部分路段速限，主線路段，即蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水，速限由60提高至70公里，並設置最低速限50公里，蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，速限介於50至60公里，以保障各用路人行車安全。

警方指出，蘇花改實施最低速限初期，將加強宣導，預計7月1日正式啟動執法，但今天（20日）起，如果車流順暢時，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象，但如因塞車時導致車速低於標準者則不會舉發，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，最高速限有10公里寬容值，但最低速限則無寬容值。

警察局呼籲用路人要遵守行車速限，避免當「路隊長」龜速行駛，以維持道路交通順暢，同時，今天起加強巡查，蘇花改最低速限上路的首日，車流順暢，尚未發現有違規的龜速車。

同時，因應端午節連假湧入宜蘭的車潮，警察局表示，全力投入國5、蘇花改周邊道路與各風景區交通疏導工作，並賡續編排交通快打警力，針對突發性壅塞即時反應、快速到崗，立即排除回堵情事。

警察局指出，迎接疫情趨緩後第一個連假，國內旅遊熱度大增，經高公局預估連假交通尖峰時刻與時段是首2日的上午6時到下午4時，在國5南向南港系統至坪林，6月26日下午3時到晚上10時、27日上午11時到晚上11時、還有28日上午10時到晚上8時北向宜蘭至坪林路段，行車時間將為平日5到7倍，公路總局預估連假首日台北南下宜蘭車潮自清晨4時即會湧現，蘇花路廊可能從早塞到晚，呼籲用路人及早規畫行程、多搭乘大眾運輸。