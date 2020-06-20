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取締龜速車 蘇花改今起最慢不能低於50公里

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蘇花改今起最慢不能低於50公里 取締龜速車沒有寬容值

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
蘇花改今起實施最低速限，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象。圖／宜蘭縣警察局提供
蘇花改今起實施最低速限，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象。圖／宜蘭縣警察局提供

蘇花改今起設最低速限50公里，這是全台省道的首例，而宜蘭警方預計7月1日起正式取締龜速車，不過，為不讓有用路人因此誤解執法有空窗期，警方今天強調，如果在車流順暢情況下，刻意放慢速度，車速低於50公里，也不會放過，即日起就優先取締，且沒有寬容值，呼籲不要當龜速車、不要一車慢，當「路隊長」，拖累蘇花改的交通。

公路總局第四區養護工程處公告，今天（20日）起，蘇花改將正式調整部分路段速限，主線路段，即蘇澳至東澳、南澳至和平、和中至大清水，速限由60提高至70公里，並設置最低速限50公里，蘇花改與舊蘇花公路銜接路段，速限介於50至60公里，以保障各用路人行車安全。

警方指出，蘇花改實施最低速限初期，將加強宣導，預計7月1日正式啟動執法，但今天（20日）起，如果車流順暢時，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象，但如因塞車時導致車速低於標準者則不會舉發，依據違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則第12條規定，最高速限有10公里寬容值，但最低速限則無寬容值。

警察局呼籲用路人要遵守行車速限，避免當「路隊長」龜速行駛，以維持道路交通順暢，同時，今天起加強巡查，蘇花改最低速限上路的首日，車流順暢，尚未發現有違規的龜速車。

同時，因應端午節連假湧入宜蘭的車潮，警察局表示，全力投入國5、蘇花改周邊道路與各風景區交通疏導工作，並賡續編排交通快打警力，針對突發性壅塞即時反應、快速到崗，立即排除回堵情事。

警察局指出，迎接疫情趨緩後第一個連假，國內旅遊熱度大增，經高公局預估連假交通尖峰時刻與時段是首2日的上午6時到下午4時，在國5南向南港系統至坪林，6月26日下午3時到晚上10時、27日上午11時到晚上11時、還有28日上午10時到晚上8時北向宜蘭至坪林路段，行車時間將為平日5到7倍，公路總局預估連假首日台北南下宜蘭車潮自清晨4時即會湧現，蘇花路廊可能從早塞到晚，呼籲用路人及早規畫行程、多搭乘大眾運輸。

此外，警方指出，端午連假，台9線及台9丁線的蘇花路廊依往例，設有21公噸以上大貨車（含砂石車）禁止通行時段管制，請物流運輸業者提早規畫人力、路線，另外，國道5號實施高乘載管制，分別是6月25、26日上午7時到12時南港系統至坪林南下、及6月27日、28日下午2時到晚上9時蘇澳至頭城北上路段，提醒用路人注意。

蘇花改今起實施最低速限，警方預計7月1日正式啟動執法，但今天（20日）起查察，如果車流順暢時，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象。圖／宜蘭縣警察局提供
蘇花改今起實施最低速限，警方預計7月1日正式啟動執法，但今天（20日）起查察，如果車流順暢時，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象。圖／宜蘭縣警察局提供
蘇花改今起實施最低速限，警方今天（20日）起查察，如果車流順暢時，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象，且沒有寬容值。圖／宜蘭縣警察局提供
蘇花改今起實施最低速限，警方今天（20日）起查察，如果車流順暢時，刻意放慢車速低於50公里者，也將列入優先勸導取締對象，且沒有寬容值。圖／宜蘭縣警察局提供

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