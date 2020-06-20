基隆將建置18處社區共讀站 林右昌藍鯨圖書館共讀繪本

基隆市推動幼兒閱讀風氣，為每名幼兒園小朋友申辦社區圖書館借閱證，並送給2500名大班畢業生每人1本童書，市長林右昌今天前往港西國小的藍鯨圖書館，和幼兒園的小朋共讀繪本，希望能培養孩子閱讀的習慣。藍鯨圖書館內外畫滿海洋可愛動物，還有很多書，小朋友好喜愛。

市府教育處表示，社區共讀站除提供教師、職員及學生優質學習空間外，更開放社區親子共享學校圖書資源，為迎接即將到來的暑假，教育處也規畫在共讀站辦理多場親子閱讀活動，歡迎社區民眾屆時踴躍參加！教育處長林祝里表示，閱讀不是只有在學校才能進行，若家人能陪伴學童閱讀，親子共享的則不只是繪本的內容，還有親情的交流。

林右昌今天前往港西國小新設置的社區共讀站「藍鯨圖書館」，和幼兒園的孩子們共讀繪本，孩子們將平日閱讀的繪本化為戲劇，和市長爸爸熱情互動。林右昌表示，他自上任以來為帶給小朋友更多教育資源，每年都為大班畢業生準備特別的禮物，也就是精心挑選的童書，希望讓小朋友養成閱讀的好習慣。

林右昌還說，市府也安排小朋友進入國小之前，都能夠前往演藝廳欣賞一場表演，希望讓藝術成為小朋友成長的養分，讓小朋友在德智體群美全方位發展；市府預計在今年底前建置18處的社區共讀站，目前已經完成11處，將提供更舒適的閱讀空間，畢竟閱讀是一切知識的基礎，市府很樂意投入更多的資源，培養孩子閱讀的習慣。