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連日高溫 新北市府啟動防熱機制
新北市府今天發布高溫預警，環保局洗街車已在全市板橋、三重等區灑水降溫。市府表示，中央氣象局對新北市等地發布「橙燈」高溫資訊，預測將有連續3日出現36度高溫的機會，提醒市民防曬並隨時補充水分，預防熱傷害。
連日高溫，環保局前天曾出動洗街車為路面灑水降溫，共29車次在27條路段灑水151噸。今天再度出現高溫，環保局配合市府啟動防熱機制，在板橋、三重、永和、中和、新店、土城、蘆洲、汐止、樹林和深坑10區派洗街車降溫，以人車眾多的主要幹道為優先。
市府提醒，65以上歲長者、嬰幼兒、慢性病患者、戶外工作者及運動員、體重過重者、服藥者是6大熱傷害高風險族群，建議要保持涼爽、補充水分並避免在高溫期間出門。一旦發現有人受到熱傷害，建議依照「陰涼→脫衣→散熱→喝水→送醫」步驟處理。
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