連日高溫 新北市府啟動防熱機制

新北市府今天發布高溫預警，環保局洗街車已在全市板橋、三重等區灑水降溫。市府表示，中央氣象局對新北市等地發布「橙燈」高溫資訊，預測將有連續3日出現36度高溫的機會，提醒市民防曬並隨時補充水分，預防熱傷害。

連日高溫，環保局前天曾出動洗街車為路面灑水降溫，共29車次在27條路段灑水151噸。今天再度出現高溫，環保局配合市府啟動防熱機制，在板橋、三重、永和、中和、新店、土城、蘆洲、汐止、樹林和深坑10區派洗街車降溫，以人車眾多的主要幹道為優先。