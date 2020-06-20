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花蓮4天抓到6隻巨口鯊 保育團體疾呼禁捕

聯合報 / 記者游明煌王燕華／連線即時報導
花蓮外海近日有同一艘漁船密集捕到巨口鯊，保育團體疾呼要求禁捕。圖／海巡署提供
花蓮外海近日有同一艘漁船密集捕到巨口鯊，保育團體疾呼要求禁捕。圖／海巡署提供

罕見巨口鯊在全世界僅記錄到200多隻，花蓮占大宗。根據漁業署統計，6月15日到18日，短短4天就有6隻巨口鯊在花蓮海域被流刺網漁船捕獲，體型最重逾千公斤、體長約4公尺。保育團體疾呼要求公告禁捕，別讓巨口鯊滅絕。花蓮漁民說，巨口鯊價格並非特別高，沒有針對性捕撈，只是發現進網時都已死亡，均依規定呈報。

漁業署從2013年起要求漁船捕獲巨口鯊要通報，並留置整尾魚體24小時供科學採樣和生物資料蒐集。根據統計，2013年至今捕獲量136隻，除了2隻在宜蘭海域，其餘全部在花蓮外海由流刺網漁船捕得。今年至今捕到8隻，前兩隻捕獲時間為3月31日、5月30日，其餘6隻在6月15日至18日，其中7隻都由同一艘漁船捕獲。

台灣動物社會研究會（動社）在網路發起「別讓巨口鯊滅絕」活動，抗議政府放任漁船毫無節制捕抓珍貴物種，貼文獲得熱烈回響，超過千次分享，呼籲海洋委員會、農委會漁業署等政府部門正視，不要再放任漁船濫捕。

動社臉書貼文指出，巨口鯊和保育類鯨鯊一樣巨大，行動溫和、緩慢，卻更為罕見，自1976年被發現並命名以來，全世界記錄到的巨口鯊僅226隻，其中145隻在台灣被捕獲，占全球紀錄64%，且大多在花蓮外海一再被4艘漁船所獵捕。

動社表示，每年4至8月，巨口鯊隨著黑潮強大而溫暖的洋流，由南向北遷移，前往具有豐富北太平洋磷蝦的覓食地。黑潮洋流經過菲律賓、台灣、日本，在這個區域範圍中發現的巨口鯊就占了全球目擊紀錄的74％ 。可以說，台灣東部的地理位置對於巨口鯊族群具有重要的生存意義，卻因為政府的推諉、失職、放任，讓台灣成為巨口鯊墳場，很可能造成這個珍貴稀有物種的滅絕，要求立即公告禁捕。

花蓮在地的黑潮海洋文教基金會長期關注海洋永續議題。黑潮董事張卉君說，巨口鯊全世界研究資料都不多，族群現況、生殖策略也不清楚，希望有更多學術研究調查資料。

張卉君說，討論禁捕應從整體結構面來看，不要讓漁民覺得被針對或汙名化，造成保育觀念的對立。若沒有溝通冒然禁捕，擔憂造成交易地下化，巨口鯊一旦變成走私品，要科學調查更困難；目前海洋保育署已在討論巨口鯊議題，她建議可循鯨鯊模式，先研究調查，讓漁民和大眾認識巨口鯊，再循序漸進，經過充分溝通後列入保育類。

根據漁業署統計，今年全台捕捉6隻巨口鯊，都在花蓮海域。資料來源／漁業署提供
根據漁業署統計，今年全台捕捉6隻巨口鯊，都在花蓮海域。資料來源／漁業署提供
花蓮外海近日有同一艘漁船密集捕到巨口鯊，保育團體疾呼要求禁捕。圖／海巡署提供
花蓮外海近日有同一艘漁船密集捕到巨口鯊，保育團體疾呼要求禁捕。圖／海巡署提供

漁民 漁業署

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