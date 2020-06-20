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高醫大新發現 B.C肝雙重感染者38%B肝可能復發

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄醫學大學校長余明隆（右二）曾在世界衛生組織下的世界肝炎聯盟國際會議，分享台灣C型肝炎的防治經驗與規劃。圖／高雄醫學大學提供
高雄醫學大學校長余明隆（右二）曾在世界衛生組織下的世界肝炎聯盟國際會議，分享台灣C型肝炎的防治經驗與規劃。圖／高雄醫學大學提供

台灣據統計，約有20萬人同時感染B肝與C肝病毒，儘管目前C肝治癒率已超過95%，不過高雄醫學大學副校長余明隆研究團隊發現，雙重感染B、C肝的病患接受治療，的算C肝治癒也不代表解除危機，其中有3成8的病患治療後反而B肝發作，甚至肝衰竭死亡，這項研究結果有助於臨床診療指引，論文已登上國際肝臟病學雜誌。

台灣為慢性B型與C型肝炎高盛行區域，高醫大余明隆研究團隊2017年 與美國哈佛大學暨麻州總醫院合作，針對慢性B型與C型肝炎雙重感染者接受DAA（C肝口服抗病毒藥物）治療的結果進行研究，發現有10%病患B型肝炎表面抗原消失，代表病患體內B型及C型兩種病毒都被清除，減低未來肝硬化與肝癌的風險; 但38%的病患接受DAA治療清除C型肝炎後，反倒引發B型肝炎病毒發作，當中20%會同時有肝炎發作，三分之一導致死亡。

余明隆解釋，原來同時感染B肝和C肝的病患，C肝病毒會抑制B肝病毒的複製，讓B肝病毒濃度變低，所以有些人雖然測不到B肝病毒，體內B肝病毒仍然存在，因此當C肝病毒根除後，體內抑制的機制消失，病人如果再疏於追蹤，即可能引發B肝致命。

高醫大另項發現是，這些接受DAA治療後，導致B型肝炎發作死亡的病患，都是罹患肝硬化、且沒有接受預防性抗B型肝炎藥物的病患，因此，未來治療肝硬化病患的同時，也應給予預防性B型肝炎抗病毒藥，以避免風險。

高醫大醫學系副教授葉明倫表示，這項研究進一步發現B型肝炎表面抗原濃度在DAA治療期間會顯著下降，但治療結束後，B型肝炎表面抗原濃度又會反彈到治療前的水準，這是過去從未被注意的現象。

高雄醫學大學副校長余明隆研究團隊發現，B.C肝雙重感染者在接受C肝口服抗病毒藥物(DAA)治療後，就算C型肝炎治癒，B肝仍有發作的風險。圖／高雄醫學大學提供
高雄醫學大學副校長余明隆研究團隊發現，B.C肝雙重感染者在接受C肝口服抗病毒藥物(DAA)治療後，就算C型肝炎治癒，B肝仍有發作的風險。圖／高雄醫學大學提供

B型肝炎 C肝 肝病

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