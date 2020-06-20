台南烏山頭水庫親水公園7月開放 全票6折6歲以下免費

新冠肺炎疫情趨緩，依據中央流行疫情指揮中心者宣布109年6月7日起取消國家風景區及觀光遊樂業園區人、車防疫安全承載量限制，台南市夏天最夯景點的烏山頭水庫風景區親水公園，也將在7月1日起解封開放，並規畫推出「輕鬆入園，零負擔」多項優惠措施，要讓遊客不僅玩得輕鬆，也能兼顧安全。

烏山頭水庫風景區親水公園開放，但防疫工作絲毫不敢鬆懈，持續執行實名制、加強環境消毒、宣導社交安全距離等防疫工作，遊客入園前仍須量測體溫、噴酒精，並需留下聯絡資料，隨時關懷遊客安全。

為了輕鬆抗疫度過今夏，烏山頭水庫風景區特別推出以下好康優惠活動：

好康一：票價全面優惠大放送。自7月1日起，原全票票價200元，優惠價120元；原半票票價120元，現只需付60元；6歲以下則好康大放送，全面免費。

好康二：振興經濟，加碼方案。凡使用振興券抵扣風景區門票，即可享停車免費（一張券可抵用一輛車，不限車種）。烏山頭水庫要讓大、小朋友今夏消暑無負擔，一起合力振興經濟。