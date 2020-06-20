我國85歲以上長者9.7萬人可能衰弱 醫：三成恐不自知

內政部今年5月公布最新全國人口資料，65歲以上老年人口已達368萬人，換句話說國內每6人有1人是老年人，據國健署去年度長者衰弱評估竟發現，85歲以上長者每4人有1人可能衰弱，以去年39萬名85歲以上長者計算，我國達9.7萬人可能衰弱，但醫師警告其中恐有三成不自知。

國民健康署108年「長者衰弱評估」篩檢結果顯示，20萬名65歲以上社區長者中，65-74歲長者有8.2%出現衰弱前期，1.3%為衰弱狀態；75-84歲長者有15%出現衰弱前期，3%為衰弱狀態；85歲以上長者有26.9%出現衰弱前期，6.9%為衰弱狀態。

有很多細微跡象是衰弱警訊，但常被「我老了才這樣、很正常」為由選擇忽視，國健署署長王英偉表示，長輩過去1年若曾有跌倒經驗、體重突然減少3公斤以上、長期服用多種慢性病藥物、有憂鬱症、失智症、營養不良或慢性病者，都是衰弱高風險族群。

有衰弱狀態的長者因視力、聽力、肌力、平衡感變差，或服用多種藥物及營養不良，增加跌倒風險，導致骨折、失能，甚至臥床不起。開業診所醫師吳震世分享，診間曾有一名80多歲的奶奶就是因憂鬱造成食慾變差，家人忽視徵兆，原能自行走來回診的她，短短一個月內就失能。

吳震世表示，長輩一旦臥床，平均餘命恐剩7年。國健署以世界衛生組織（WHO）去年公布新版高齡整合照護指南為基礎，製作「長者健康整合式評估」含認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱等。民眾在家就能替長輩評估，有任1項異常就是衰弱前期、符合2項即為衰弱。

吳震世介紹，該評估中的認知功能包含記憶力與定向力，民眾可詢問長輩「今天是幾號？」；行動能力則依是否能在14秒內，雙手抱胸連續起立坐下5次評估；營養狀況以過去三個月體重是否突然減少3公斤以上為標準；若過去2週覺得心情低落沮喪、沒有希望則有憂鬱可能。

吳震世提醒，評估項目只要有一項異常，應就近尋求社區診所或醫院的家庭醫學科、老年醫學科，做進一步評估，「延緩衰弱發生，甚至可多出14年以上健康老年生活」衛生局所也可提供如長者運動課程、社區照顧關懷據點、營養推廣中心、失智友善社區等，預防及延緩長者失能。