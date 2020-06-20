醫事人員出國禁令7月起解除 重返崗位前須一採陰

因應新冠肺炎疫情，我國為確保醫護防疫量能於2月底祭出醫事人員出國禁令，醫事人員於2月23日至6月30日間被禁止出國。如今國內疫情趨緩，衛福部今天宣布7月起解除禁令，經醫院同意即可出國，回台後居家檢疫兩周且一採陰，就可重返工作崗位。

衛福部醫事司長石崇良說，醫事人員出國禁令期限將屆，衛福部考量國內疫情趨緩，決定不再延長禁令。7月起，醫事人員出國同意權下放各醫院，各醫院可視自己的人力調度情形、出國地區風險等評估是否同意員工出國。

他說，醫事人員返國後，與一般民眾一樣須居家檢疫兩周；檢疫期滿後，經PCR檢驗呈現陰性者就可回到醫院上班。另在防疫補償方面，與一般民眾規範相同，若醫事人員因商務、奔喪等正當理由出國，返台居家檢疫期間醫院並未給薪，那麼政府就會發放每天千元的防疫補償；若是出國旅遊則視為明知故犯，就不會發放防疫補償金。