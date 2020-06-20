填問卷買瘦身美容、套書等爭議 可善用7天無條件解約權

近年坊間在大賣場、車站、學校附近，都會看到有人員藉著填寫問卷、提供試用等方式，招攬瘦身美容、兒童套書等商品，台南市法制處表示，由於這些多半是強力推銷，消費者須在極短時間內做決定，經常衍生不少消費爭議，建議消費者可善用7天無條件解約權，保障自身權益。

南市法制處指出，近3年來，市府接獲訪問交易申訴案件數，2018年有83件，去年有97件，今年至今已受理26件，其中又以在公共場所或其他場所攬客行銷美容瘦身、婚友聯誼、線上課程、學習教材，以及到住所、工作場所登門推銷電器類、瓦斯防爆器等類型居多。

法制處表示，常有業者在大賣場、車站、學校附近，藉著填寫問卷、提供試用或體驗優惠等方式，招攬瘦身美容、化妝用品、兒童套書、教材，或主動到訪推銷瓦斯防爆器等商品。這種銷售行為多是企業經營者主動登門拜訪，加以強力推銷，讓消費者須在極短的時間內做成決定，但又沒有足夠的商品資訊可以加以判斷，最後常做出不符合自己利益的決定，倉促與企業經營者締約，並藉由刷卡或融資分期購買所費不貲的商品或服務，衍生不少消費爭議事件。

市府提醒，面對業者推銷商品，不論是否為訪問交易或自己到店家選購，都應抱著「貨比三家不吃虧」小心選購；經由訪問交易購買的商品或服務，若事後認為不需要或心生後悔，可在收受商品或接受服務後7日內依消費者保護法規定，退回商品或書面通知業者解除契約，無需說明理由及負擔任何費用或對價，保障自身權益。有任何消費糾紛問題可撥打「1950」消費者服務專線，或到行政院消費者保護會網站進行線上申訴。