長榮7月1日起加收訂位服務費每航段150元 香港出發除外

長榮航空公司今天宣布，7月1日起加收訂位服務費，每航段美金5元（約新台幣150元）。據了解，中華航空7月2日起也要實施更嚴格退改票規定，手續費都變貴。

長榮說，航空公司之旅客訂位均透過全球分銷系統（GDS）服務，過往相關費用均由航空公司自行吸收，但因該系統之服務費用逐年調升，歐美各主要航空公司基於使用者付費的概念，已分別對旅客收取訂位服務費。

長榮說，長榮、立榮航空國際航班將自7月1日起，於開票時隨票收取訂位服務費，每航段為美金5元，但是不占位嬰兒票、會員酬賓機票、自香港出發者除外。

民航局說，長榮有向民航局提到打算加收訂位服務費，不過目前還沒有正式向民航局報備查。至於要收多少，並無強制規範。

民航局說，訂位服務費在國際上很普遍，很多航空公司都有收，台灣虎航也有，華航目前則沒有。

據了解，華航預計7月2日起實施更嚴格退改票規定，手續費變貴。目前華航尚未對此做出回應。

不過根據臉書WebTicket旅遊便利網表示，以經濟艙來說，改票手續費從4000提高到6000元；退票手續費則從3500提高到6000；未登機費從3000提高到6000。

豪華經濟艙及商務艙改票手續費從2000提高到3000元，退票手續費原本上限3500元，豪經艙提高到6000元，商務艙更提高到9000元。未登機費也從1500提高到4500元。