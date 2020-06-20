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幸福巴士駛入旭海 「千歲車」阿伯有接班人了

聯合報 / 記者侯俐安潘欣中／即時報導
公路總局局長許鉦漳（右）今天到屏東縣旭海村宣布幸福巴士駛入旭海，83歲旭海阿伯林春浦，終於可以放心交棒給幸福巴士司機（左）。記者侯俐安／攝影
公路總局局長許鉦漳（右）今天到屏東縣旭海村宣布幸福巴士駛入旭海，83歲旭海阿伯林春浦，終於可以放心交棒給幸福巴士司機（左）。記者侯俐安／攝影

屏東縣旭海村83歲的「維士比阿伯」林春浦，過去33年挨家挨戶載送當地長者下山就醫、代購。兩年前聯合報系願景工程推出「體檢行的正義」，交通部公路總局經過755天挨家挨戶拜訪協調，今天上午在旭海宣布「幸福巴士」進村了。阿伯直說「好感動」，「開了這麼多年，我可以休息了」。

林春浦雖然身強力壯、記憶力好，但隨著年紀愈來愈大，體力也一年不如一年。當地人多年來最大的擔憂，就是沒有接班人的林春浦退休了怎麼辦？

公路總局經過755天拜訪與協調，今天「幸福巴士」一輛21人座、一輛8人座開進旭海村，今起開始有南、北兩條路線。林春浦上午出席典禮時，村民們請他接送、代購的電話仍接不完，不過公路總局與阿伯打勾勾約定，請阿伯放心交棒給鄉公所的「幸福巴士」來服務。

33年載村民到市區就醫、採買的83歲旭海阿伯林春浦（前排右），終於可以交棒給幸福巴士司機（前排右），安心當乘客。記者侯俐安／攝影
33年載村民到市區就醫、採買的83歲旭海阿伯林春浦（前排右），終於可以交棒給幸福巴士司機（前排右），安心當乘客。記者侯俐安／攝影

巴士 代購 屏東縣

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