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幸福巴士駛入旭海 「千歲車」阿伯有接班人了
屏東縣旭海村83歲的「維士比阿伯」林春浦，過去33年挨家挨戶載送當地長者下山就醫、代購。兩年前聯合報系願景工程推出「體檢行的正義」，交通部公路總局經過755天挨家挨戶拜訪協調，今天上午在旭海宣布「幸福巴士」進村了。阿伯直說「好感動」，「開了這麼多年，我可以休息了」。
林春浦雖然身強力壯、記憶力好，但隨著年紀愈來愈大，體力也一年不如一年。當地人多年來最大的擔憂，就是沒有接班人的林春浦退休了怎麼辦？
公路總局經過755天拜訪與協調，今天「幸福巴士」一輛21人座、一輛8人座開進旭海村，今起開始有南、北兩條路線。林春浦上午出席典禮時，村民們請他接送、代購的電話仍接不完，不過公路總局與阿伯打勾勾約定，請阿伯放心交棒給鄉公所的「幸福巴士」來服務。
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