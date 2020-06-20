澎湖「跳島秘境」第一名是它！「安心旅遊」4天4,999元

「安心旅遊」即將於7月上線，如何將補助發揮最大值？業者建議，善用「離島加碼」的好康。旅遊電商平台KKday表示，從5月開始站內搜尋關鍵字，澎湖連佔每周第一名，且目前離島行程每條都反應熱烈、供不應求。

為響應澎湖花火節，KKday推出「安心旅遊4天3夜澎湖之旅4,999元起」專案，含來回機票、飯店，以及北環島之旅，可親臨網美打卡聖地；此外，還加碼限定商品79折優惠，每日不定期更新。

澎湖的特殊體驗也多，像是KKday大倉嶼一日遊，行程可體驗餵食燕鷗、無人島浮潛、石墩抓魚或海釣，還可享受夏日沁涼的水上五合一，最貼心的是玩樂一整天後還提供休息室盥洗以及海鮮下午茶，超高CP值。另一款「小門嶼獨木舟環島體驗」，有著壯闊海蝕崖、海蝕柱等景觀，島上最著名的景點「鯨魚洞」，因外型近似鯨魚頭露出水面而得名；划著獨木舟環島，沐浴在夕陽晚霞中，體驗獨絕。

今年澎湖政府首次與華特迪士尼合作，打造漫威主題的精彩煙火秀，不想提早至岸邊佔位，KKday推薦幾種最佳觀賞方式，第一種是搭乘快艇，相對於在岸上欣賞，海上的遮蔽物較少，也沒有舞台的嘈雜，只需要在最接近煙火施放的時刻搭上快艇，即可直達最佳觀景區。或者嘗試近年最流行的SUP立槳夜划，用不一樣的角度欣賞花火。

若要玩「跳島」，KKday網站旅客最喜愛的跳島一日遊第一名，就是「東吉嶼」，遊覽東吉燈塔、八卦山無敵海景，再前往西吉嶼知名藍洞，親睹神秘且令人嚮往的藍色仙境。當然，七美島的小臺灣及雙心石滬等經典人氣景點也不會錯過。