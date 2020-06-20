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「澎湖花火節」登場倒數！馬公市住宿攻略看這裡
一年一度的澎湖花火節盛會即將在7月6日至9月3日於「馬公市觀音亭」登場，在台灣疫情趨緩之際，加上離島旅遊補助，「澎湖」今夏爆紅、一位難求；「馬公市」更在Booking.com最新「住宿心願清單」統計中，成為唯一上榜的離島目的地。以下盤點4間位在煙火施放地馬公市的特色旅宿，可讓煙火之旅更加精采。
1.綠洲旅店 中東風格民宿
「綠洲旅店」是「澎湖」少見中東風格民宿，開闊的空間感加上頂樓露天泳池，住客可以飽覽絕美的夕陽景色，此旅宿鄰近遼闊的海岸線，非常適合隨時想到海邊走走的旅人。「綠洲旅店」也貼心提供住客租車服務，駕車前往馬公市觀音亭約十來多鐘可達。
2.綠的旅店 質感風格旅宿
從「綠的旅店」前往煙火施放地點馬公市觀音亭，約不到5分鐘的車程，是花火節的最佳旅宿選擇之一。旅宿整體風格清新明亮，配色多以大海色調做點綴，具設計感且整潔的環境。此外，還貼心提供馬公機場接送服務，房間內提供藍芽音響，且房型多元，無論是情侶、家族或是朋友共遊，都能在此處找到適合的房型。
3.易宿家特色民宿 廚房自炊的樂趣
「易宿家特色民宿」附有公共休息區及露台，還有公共的廚房可讓旅人自行料理，是與朋友享受自炊海鮮的絕佳選擇。另外，旅宿提供租車服務，旅人開車前往煙火施放地馬公市觀音亭約不到20分鐘車程。
4.澎湖長春大飯店 搭船趴趴走的住宿首選
「澎湖長春大飯店」最適合計畫跳島的旅人，此旅宿位在馬公市中心，距馬公港僅需短短2分鐘的步程。「澎湖長春大飯店」位置的優勢，讓旅人在前往其他在地熱門景點時，能方便搭船四處走訪。此外，前往花火節施放地點馬公市觀音亭約不到5分鐘的車程。
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