「澎湖花火節」登場倒數！馬公市住宿攻略看這裡

一年一度的澎湖花火節盛會即將在7月6日至9月3日於「馬公市觀音亭」登場，在台灣疫情趨緩之際，加上離島旅遊補助，「澎湖」今夏爆紅、一位難求；「馬公市」更在Booking.com最新「住宿心願清單」統計中，成為唯一上榜的離島目的地。以下盤點4間位在煙火施放地馬公市的特色旅宿，可讓煙火之旅更加精采。

1.綠洲旅店 中東風格民宿

「綠洲旅店」是「澎湖」少見中東風格民宿，開闊的空間感加上頂樓露天泳池，住客可以飽覽絕美的夕陽景色，此旅宿鄰近遼闊的海岸線，非常適合隨時想到海邊走走的旅人。「綠洲旅店」也貼心提供住客租車服務，駕車前往馬公市觀音亭約十來多鐘可達。

2.綠的旅店 質感風格旅宿

從「綠的旅店」前往煙火施放地點馬公市觀音亭，約不到5分鐘的車程，是花火節的最佳旅宿選擇之一。旅宿整體風格清新明亮，配色多以大海色調做點綴，具設計感且整潔的環境。此外，還貼心提供馬公機場接送服務，房間內提供藍芽音響，且房型多元，無論是情侶、家族或是朋友共遊，都能在此處找到適合的房型。

3.易宿家特色民宿 廚房自炊的樂趣

「易宿家特色民宿」附有公共休息區及露台，還有公共的廚房可讓旅人自行料理，是與朋友享受自炊海鮮的絕佳選擇。另外，旅宿提供租車服務，旅人開車前往煙火施放地馬公市觀音亭約不到20分鐘車程。

4.澎湖長春大飯店 搭船趴趴走的住宿首選