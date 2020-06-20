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農金局今年增68項代收項目 水電信用卡費輕鬆繳
農業金融局表示持續增加代收項目，截至今年年4月底，國內311家農漁會信用部共1167個營業據點，可繳1100項代收項目，至今累計代收約1.5億筆，金額達6133億元。農金局表示，將爭取更多元的代收業務，讓民眾繳費更便捷。
農金局表示，農漁會信用部長久以來只在所屬行政區內各自營業，缺乏整合與連結。整合並開辦代收業務以來，已陸續提供國民年金保險費、水費、電費、電信費、汽機車燃料使用費、交通違規罰鍰、保險費、信用卡費及有線電視收視費等1100多項代收服務。今年1月至4月再增加68項，比去年同期增加31項，代收項目將穩定增加。
農金局也說，為便利農漁民就近在鄰近信用部辦理統一發票兌獎，去年1月2日起，全國286家農漁會信用部共1031個營業據點提供民眾兌獎服務。截至今年4月底，共兌獎146萬件，兌獎金額達7.4億元。
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