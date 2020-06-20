農金局今年增68項代收項目 水電信用卡費輕鬆繳

不少餐廳想要宣傳提升人氣，常會讓客人用「打卡」送肉或是優惠來增加曝光率，但有一名媽媽和兒子吃火鍋時，配合了店家「打卡送肉」活動，竟然被一旁的貴婦翻白眼直呼寒酸，讓她氣到不行，差點想和對方翻臉。

2020-06-20 10:04