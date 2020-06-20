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消保處抽查小客車租賃業 6成未落實防疫措施

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
消保處抽查小客車租賃業，但是6成未落實防疫措施。 記者蘇健忠／攝影
消保處抽查小客車租賃業，但是6成未落實防疫措施。 記者蘇健忠／攝影

行政院消費者保護處日前針對全國25家小客車租賃業者稽查，查核是否落實防疫相關措施，消保處今指出，查有16家業者在車輛防疫部分不合格，原因多為無法確認出租前後是否進行消毒工作、車內未提供消毒液，經交通部公路總局複查後，現在均已改善完畢。

消保處表示，考量疫情期間，小客車租賃業者是否落實相關防疫措施，與使用租賃小客車的消費者健康安全息息相關，於是在5月中下旬會同公路總局及新北市、台中市、高雄市、花蓮縣、澎湖縣等5直轄市、縣市政府消保官，依照公路總局公布的汽車運輸業防疫措施，針對轄區25家小客車租賃業者進行稽查。

消保處指出，在小客車租賃門市防疫部分，主要稽查項目包括盥洗設備、座椅、服務台是否有用漂白水或消毒水清洗擦拭、是否備妥手部消毒液、重點區域是否每6小時消毒一次等，結果有4家業者不合格，原因多為門市現場髒亂、無法辨識是否有進行消毒工作，且無清潔紀錄表可查閱。

車輛防疫部分則有16家不合格。消保處說，不符規定原因為無法確定車輛出租前後是否進行清潔、車內未提供消毒水、沒有車輛清潔紀錄表可供查閱。至於代雇駕駛部分，不合格也有4家，違反原因為未提醒消費者乘車時配戴口罩、代雇駕駛未量體溫等。

消保處表示，不符規範的業者目前均已改善完畢，後續也請公路總局持續督促所有小客車租賃業者落實防疫措施。消保處也提醒民眾，儘管疫情趨緩，但仍需力行「防疫新生活運動」，建議挑選小客車租賃業者時，選擇門市現場環境及車輛內外均已清潔消毒、代雇駕駛配載口罩，並有各項清潔紀錄表可供查閱。

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