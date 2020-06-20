妙齡美甲師一天頻尿高達3、40次 原是這病因好發在女性

30歲的蔡小姐，從事美甲工作數年，也屢獲全國性美甲比賽大獎，近半年來飽受頻尿之苦，一天上廁所的次數高達20至30次，晚上也要起來4至5次，連幫客人彩繪指甲時，也必須頻頻向客人說聲對不起，暫時離開去上個廁所，已嚴重影響工作，經衛福部新營醫院確診為「間質性膀胱炎」，接受口服藥物以及玻尿酸膀胱灌注治療後，才有改善。

蔡小姐求診時表示，半年來總是覺得一直想尿尿，雖然總是想要忍住不尿，但是那種一陣一陣下腹痙攣疼痛感，會不停地襲上來，直到尿液排出才會比較舒緩一些。頻尿的症狀，使得的他一直不敢跟朋友出去玩。她也曾經就醫，醫師告訴她可能是膀胱發炎或是膀胱過動症，服藥後症狀卻始終無法改善。為了小便，工作被打斷、晚上失眠，下了班也只敢待在家裡，讓她困擾不已！

經衛福部醫師詳細問診以及尿液檢查排除泌尿道感染，在膀胱鏡檢查時發現，膀胱黏膜有多處出血點與破皮的現象，確診為「間質性膀胱炎」，在醫生建議下接受口服藥物以及玻尿酸膀胱灌注治療，治療後，頻尿與下腹悶痛的情形漸漸有改善，不僅在上班時，不再為頻尿所困擾；下班之後，也可以和朋友一起出去玩，晚上睡眠也改善，整個人都精采了起來。

衛福部新營醫院泌尿科主任陳建升表示，間質性膀胱炎對很多人來說是很陌生的疾病，它好發於女性，尤其是30至40歲間。主要症狀包括頻尿、急尿、下腹部漲痛或是會陰部疼痛，尤其是在憋尿的時候，疼痛感會特別明顯，排尿後痛感則會減輕。長期下來，這些症狀除了造成身體不適，對於情緒精神，甚至性生活方面影響甚鉅，病患往往會合併焦慮與憂鬱症狀。

間質性膀胱炎並不像泌尿道感染一樣，是由細菌感染所造成的，它的成因一般認為是由於膀胱黏膜層的破損，尿液物質滲入膀胱壁刺激之後，產生症狀，在膀胱鏡檢查時會有獨特的表徵（如多處出血點與黏膜潰瘍破皮的現象）。間質性膀胱炎與膀胱過動症的表現也很像，都是以頻尿為主，但是，間質性膀胱炎的患者在膀胱漲尿時會有下腹的疼痛感，而膀胱過動症的患者則無。

陳建升說，針對間質性膀胱炎的治療，以恢復膀胱黏膜的完整性為目標，目前治療藥物採玻尿酸的膀胱灌注或口服藥物為主，除此之外，也可以灌注肝素或以肉毒桿菌施打、內視鏡膀胱水擴張或是膀胱黏膜潰瘍切除手術對某些患者也會有幫助。建議患者盡量避免吃含鉀離子或柑橘類水果、煎炸食物、辛辣刺激性食物及咖啡、濃茶、酒及碳酸飲料；

間質性膀胱炎是一種慢性疾病，患者必須要有耐心，持續地接受治療，調整生活作息，才能讓膀胱恢復健康。