醫事人員出國禁令7月解禁 重返崗位前須採檢

衛福部今天宣布，7月1日起醫事人員出國禁令將解除，只要醫院評估同意就可出國，但回台後同樣需要進行14天居家檢疫，檢疫期滿後須一採陰性才可重返工作崗位。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，中央流行疫情指揮中心為確保醫護防疫量能，2月底對醫院醫事人員、社工人員祭出出國禁令，要求非特殊原因不可出國，並由衛福部負擔所有損失。

眼看6月30日將近，衛福部醫事司司長石崇良今天上午接受記者聯訪時表示，指揮中心近日曾開會討論此事，認為國外疫情雖嚴峻，但因國內疫情已逐漸趨緩，因此決議按照原訂規劃實施至6月30日，7月1日起解禁。

石崇良說，7月1日起，醫事、社工人員出國將比照一般民眾，只要醫院主管許可且確實登錄就能出國，回台後同樣要進行14天居家檢疫，不同的是，14天居家檢疫完畢後，第15天必須進行採檢，確認陰性才可重返醫院崗位，並逐日量測體溫、監控健康狀況。

石崇良指出，由於目前國際間疫情有高有低，未來醫院將依照醫事、社工人員出國原因、出國地區風險以及院內人力安排等自行考量，決定是否讓醫事、社工人員出國。

在防疫補償方面也比照一般民眾辦理，石崇良解釋，若醫事及社工人員是因商務、開會、奔喪等正當理由出國，回台進行14天居家檢疫期間若醫院未給薪，政府就會發給每天1000元的防疫補償；若是出國旅遊，則視為明知故犯，不會另外發給防疫補償。