夏日小果蠅好惱人！消滅果蠅媽媽7種必殺技

【編輯：武美齡】

家裡總是有小果蠅飛來飛去，陰魂不散、揮之不去好惱人？如何消滅這些討厭的小蟲蟲，BabyHome網媽們分享自家妙方，原來只要這些小動作，就能讓小果蠅消失無蹤，果蠅退散懶人包快點收藏起來吧！

主婦大敵小果蠅讓人恨得牙癢癢，用手打難度高，用電蚊拍又因果蠅體型小，一下就從縫隙中溜走，難道就只能眼睜睜看著這些蟲蟲在家裡定居下來嗎？

消滅小果蠅有撇步！BabyHome網媽們分享7大妙招，只要這些小動作，就能讓小果蠅退散！

1.讓果蠅跳水自殺

有媽媽分享讓果蠅跳水自殺的方式，使用熱水+糖+發粉，或洗碗精+水果醋+水，因果蠅喜歡發酵的味道，藉此來吸引果蠅入水。

「裝了7分水 + 幾滴黑醋 + 幾滴洗碗精放著，沒想到對果蠅造成致命的吸引力，24 小時後果蠅大軍不見了！數數看杯底有80幾隻果蠅...牠們都跳水了。」

圖片來源／環保署

2.出動漂白水

「垃圾桶四周可噴稀釋漂白水」

「用稀釋過的漂白水擦拭廚房，超有效的說！」

3.黏蠅板

「買黏蠅板黏在垃圾桶上，兩天果蠅全部消失，上面大概有兩三百隻。」

「很奇怪，果蠅超喜歡黏蠅紙，一擺在餐桌上，第二天上頭黏一堆。」

4.黑武士光劍滅蠅法

「在垃圾桶旁邊放捕蚊燈，真的死好多，就是聲音大了點。」

「補蚊燈底下集蚊蟲的盒子加些白醋，可以加強補蚊效果，試過真的很好用！不只蚊子、小黑蚊、蒼蠅都會進籠。」

「記得捕蚊燈要有人在家才使用，比較安全。」

5.垃圾桶底部放果蠅剋星

「在垃圾桶內先放樟腦丸、再放垃圾袋，就幾乎沒見過蟲或蠅類了，很好用！」

「在裝餘廚的垃圾桶底部加洗衣粉。」

6.一網打盡法

「在較深的塑膠袋放香蕉皮(或其他較甜的水果)，放約半天讓果蠅大飽口福，再快速將封口打結一網打盡。」

「長果蠅的垃圾密封後再丟到垃圾桶。」

7.垃圾不過夜

「水果或果皮菜渣不留過夜，經過一段時間，等這一批果蠅全掛了之後就沒啦！」

「削完的水果果皮用塑膠袋包好，先不丟進垃圾桶裡，暫時放進冰箱冷凍庫裡，隔天倒垃圾時再拿出來一起丟掉。」

行政院農委會也建議民眾，若要減少果蠅的孳生，除了將垃圾封存好，並儘早處理之外，垃圾桶也要洗乾淨。此外，洗手台上若曾洗過水果，或有殘留雜物或死水，也可能是果蠅產卵的地方，需注意清除乾淨。

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