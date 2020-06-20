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帶小孩吃火鍋「打卡送肉」遭貴婦翻白眼嗆寒酸 媽媽氣炸

聯合新聞網 / 綜合報導
媽媽帶小孩吃火鍋，因打卡送肉活動遭一旁貴婦喊窮酸，她氣到差點和對方起衝突。 圖／爆怨公社
媽媽帶小孩吃火鍋，因打卡送肉活動遭一旁貴婦喊窮酸，她氣到差點和對方起衝突。 圖／爆怨公社

不少餐廳想要宣傳提升人氣，常會讓客人用「打卡」送肉或是優惠來增加曝光率，但有一名媽媽和兒子吃火鍋時，配合了店家「打卡送肉」活動，竟然被一旁的貴婦翻白眼直呼寒酸，讓她氣到不行，差點想和對方翻臉。

臉書「爆怨公社」一名媽媽表示，和兒子到餐廳吃火鍋，店家採用先買單後送餐的方式，她拿著點餐單到櫃檯結帳時，看到有打卡送五花牛的活動，便要兒子先打卡，沒想到一旁一名貴婦看到兒子打卡的舉動，竟然翻白眼直呼「寒酸」，媽媽見狀相當生氣，但因為有兒子勸著，最後才沒有起衝突，但她仍相當生氣，直呼「是甘妳這位貴婦啥事啊？」

其他網友看了也認為「因為⋯他連打卡都是不知是何物啊。」、「住海邊的貴婦。」、「我會對著她說：『妳就再沒水準一點』」、「嗆他...你不寒酸你幹嘛來這邊吃平民食物。」、「她的生活一定很不開心，可憐。」、「說人家寒酸...結果有沒有想過跟人家吃一樣的東西？」。

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