全台好熱！ 8縣市飆高溫 花東縱谷恐極端高溫

中央氣象局發布高溫資訊，太平洋高壓影響及西南風沉降影響，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

台北市、新北市、基隆市、台東縣地區，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，建議採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物者、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

橙色燈號（38度以上）：花蓮縣。

橙色燈號（連續3天36度以上）：新北市、基隆市、台北市、南投縣、台東縣、宜蘭縣。

黃色燈號（36度以上）：高雄市。

今天持續受太平洋高壓影響，各地仍為晴到多雲，僅山區午後有零星熱對流發展；高溫炎熱天氣依舊。

氣象局說，尤其花東縱谷缺乏海風調節，容易出現極端高溫，烈日當空，紫外線指數也容易達過量甚至危險級，非必要勿長時間逗留戶外，外出活動注意防曬並多補充水份。

明天、下周一西南風逐漸增強，各地大多為多雲到晴的天氣，午後各地山區及東北部地區有局部午後雷陣雨；各地炎熱，高溫普遍在32度以上，其中大台北地區、中南部近山區及花東縱谷氣溫會更高一些，紫外線指數也偏高，外出注意防曬並多補充水份。

下周二至下周五西南風影響，各地大多仍為多雲到晴的天氣，但伴隨著西南風的水氣略增多，中南部地區有些降雨的機率，午後在山區容易有熱對流發展，並可能擴展影響到附近地區，全台各地皆要留意局部午後雷陣雨；氣溫方面，依舊悶熱。

27日至29日台灣附近仍以西南風為主，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。