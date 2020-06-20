明天全民瘋日環食 吳德榮分析這些縣市恐受雲層干擾

太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局說，今天中午前後花蓮縣縱谷為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台北市、新北市、基隆市、台東縣地區，南投縣、宜蘭縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。高雄市近山區或河谷為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天白天起至下周一滯留鋒在北部海面徘徊，台灣大氣不穩定度略提高，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，少部分鄰近平地略受影響。

明後天清晨，陸風與西南風的輻合作用，沿海偶有零星短暫降雨。今天至下周一台灣在滯留鋒前暖氣團內，天氣晴朗，持續高溫炎熱。今天北部24至36度、中部23至36度、南部23至36度、東部23至37度。

他說，明天日環食的觀測，台灣本島下午雲層增多，雲嘉南及台東近山區略受干擾，但平原及沿海影響不大；而金門、澎湖則都是適合的天氣。不過，各地高溫炎熱，戶外活動要注意防曬、防中暑。

下周二至周五天氣持續高溫炎熱；水氣增多，無論因陸風與西南風的輻合作用，清晨西南部沿海的局部短暫陣雨，或午後的局部雷陣雨機率皆提升、降雨範圍亦較擴大。